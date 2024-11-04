Изменения климата скажутся на здоровье белорусов 4.11.2024, 9:36

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Чего ждать.

Изменение климата оказывает сильное воздействие на здоровье людей, что подтверждают данные ежегодного отчета Lancet Countdown, опубликованного 30 октября 2024 года. С некоторыми его положениями знакомит Le Monde.

В этом отчете 122 эксперта из 57 академических институтов и агентств ООН анализируют последствия глобального потепления, включая экстремальные температуры, наводнения и засухи, которые все чаще угрожают населению по всему миру.

Среди множества показателей отчета самый яркий — рост смертности, связанный с жарой, особенно среди пожилых людей, маленьких детей, хронических больных и бедных горожан, наиболее уязвимых к высоким температурам. В 2023 году количество смертей среди людей старше 65 лет из-за жары увеличилось на 167% по сравнению с 1990-ми годами. Это значительно превышает прогнозируемый уровень, обусловленный исключительно старением населения.

Повышенные температуры также неблагоприятно сказались на тех, кто работает на открытом воздухе: в 2023 году они подвергались тепловому стрессу на 27,7% часов дольше, чем в 1990-х годах. Кроме того, высокие ночные температуры повлияли и на сон, сократив количество часов отдыха на 6% по сравнению со средним показателем периода 1986—2005 годов, что отрицательно сказывается на общем здоровье и самочувствии.

По словам исполнительного директора Lancet Countdown Марины Романелло, высокие температуры привели к рекордной потере 512 миллиардов рабочих часов, в основном в сельском хозяйстве. Наибольшие потери понесли страны с низким уровнем развития.

Изменение климата приводит к экстремальным осадкам и засухам, что негативно отражается на природных и сельскохозяйственных экосистемах. С 1961 по 2024 год количество дней с сильными дождями увеличилось на 60% в глобальном масштабе, а в 2023 году засуха длилась не менее месяца на 48% обследованных территорий. Особенно пострадали Северная и Южная Африка, а также Южная Америка.

Эти климатические изменения угрожают продовольственной и водной безопасности, что может вызвать рост инфекционных заболеваний, таких как лихорадка денге и вирус Зика, которые передаются комарами Aedes albopictus и Aedes aegypti. Согласно отчету, за последние десятилетия риск заражения лихорадкой денге увеличился на 46% для Aedes albopictus и на 11% для Aedes aegypti, что связывают с потеплением и изменением осадков.

Климатические изменения также усиливают риск заболеваний, связанных с бактериями Vibrio, обитающими в теплых прибрежных водах и способными вызывать тяжелые кожные и желудочно-кишечные инфекции. В 2023 году протяженность таких зон выросла на 14% по сравнению с предыдущим рекордом 2018 года, достигнув 88 348 километров. В результате число случаев вибриоза, вызванного этими бактериями, достигло рекордных 69 000.

Кроме того, потепление провоцирует рост количества песчаных и пылевых бурь, что увеличивает уровень опасных частиц в воздухе на 31%.

Авторы отчета подчеркивают, что, несмотря на известные угрозы здоровью, связанные с изменением климата, правительства и компании продолжают поддерживать ископаемое топливо: в 55% стран субсидии на него превышают 10% от расходов на здравоохранение, а в 27% стран достигают размеров бюджета на здравоохранение.

Тем не менее, осознание проблемы способствует ее решению: с 2016 года доля чистой энергии в мире удвоилась до 10,5%, а загрязнение от ископаемого топлива снизилось на 6,9%, в основном благодаря меньшему использованию угля.

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