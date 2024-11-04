закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Изменения климата скажутся на здоровье белорусов

  • 4.11.2024, 9:36
  • 3,626
Изменения климата скажутся на здоровье белорусов

Чего ждать.

Изменение климата оказывает сильное воздействие на здоровье людей, что подтверждают данные ежегодного отчета Lancet Countdown, опубликованного 30 октября 2024 года. С некоторыми его положениями знакомит Le Monde.

В этом отчете 122 эксперта из 57 академических институтов и агентств ООН анализируют последствия глобального потепления, включая экстремальные температуры, наводнения и засухи, которые все чаще угрожают населению по всему миру.

Среди множества показателей отчета самый яркий — рост смертности, связанный с жарой, особенно среди пожилых людей, маленьких детей, хронических больных и бедных горожан, наиболее уязвимых к высоким температурам. В 2023 году количество смертей среди людей старше 65 лет из-за жары увеличилось на 167% по сравнению с 1990-ми годами. Это значительно превышает прогнозируемый уровень, обусловленный исключительно старением населения.

Повышенные температуры также неблагоприятно сказались на тех, кто работает на открытом воздухе: в 2023 году они подвергались тепловому стрессу на 27,7% часов дольше, чем в 1990-х годах. Кроме того, высокие ночные температуры повлияли и на сон, сократив количество часов отдыха на 6% по сравнению со средним показателем периода 1986—2005 годов, что отрицательно сказывается на общем здоровье и самочувствии.

По словам исполнительного директора Lancet Countdown Марины Романелло, высокие температуры привели к рекордной потере 512 миллиардов рабочих часов, в основном в сельском хозяйстве. Наибольшие потери понесли страны с низким уровнем развития.

Изменение климата приводит к экстремальным осадкам и засухам, что негативно отражается на природных и сельскохозяйственных экосистемах. С 1961 по 2024 год количество дней с сильными дождями увеличилось на 60% в глобальном масштабе, а в 2023 году засуха длилась не менее месяца на 48% обследованных территорий. Особенно пострадали Северная и Южная Африка, а также Южная Америка.

Эти климатические изменения угрожают продовольственной и водной безопасности, что может вызвать рост инфекционных заболеваний, таких как лихорадка денге и вирус Зика, которые передаются комарами Aedes albopictus и Aedes aegypti. Согласно отчету, за последние десятилетия риск заражения лихорадкой денге увеличился на 46% для Aedes albopictus и на 11% для Aedes aegypti, что связывают с потеплением и изменением осадков.

Климатические изменения также усиливают риск заболеваний, связанных с бактериями Vibrio, обитающими в теплых прибрежных водах и способными вызывать тяжелые кожные и желудочно-кишечные инфекции. В 2023 году протяженность таких зон выросла на 14% по сравнению с предыдущим рекордом 2018 года, достигнув 88 348 километров. В результате число случаев вибриоза, вызванного этими бактериями, достигло рекордных 69 000.

Кроме того, потепление провоцирует рост количества песчаных и пылевых бурь, что увеличивает уровень опасных частиц в воздухе на 31%.

Авторы отчета подчеркивают, что, несмотря на известные угрозы здоровью, связанные с изменением климата, правительства и компании продолжают поддерживать ископаемое топливо: в 55% стран субсидии на него превышают 10% от расходов на здравоохранение, а в 27% стран достигают размеров бюджета на здравоохранение.

Тем не менее, осознание проблемы способствует ее решению: с 2016 года доля чистой энергии в мире удвоилась до 10,5%, а загрязнение от ископаемого топлива снизилось на 6,9%, в основном благодаря меньшему использованию угля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский