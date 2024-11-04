В центр Минска прибыли «пришельцы» 3 4.11.2024, 9:52

8,012

Их давно не видели в столице.

Еще в середине октября на 115.бел появилась заявка от минчанина, в которой он сообщал, что бобры объедают деревья в сквере Старостинская Слобода. Однако, как выяснилось, это не единственное место в центре города, которое облюбовали грызуны. Каков масштаб урона и как с этим справляются власти, узнало госагентство «Минск-Новости».

Сквер Старостинская Слобода расположен в оживленной части города: напротив — проспект Независимости, с другой стороны — улица Богдановича. Однако это не помешало бобрам обосноваться. Как рассказали местные жители, грызуны здесь живут уже не первый год. Например, Александр узнал о том, что бобры обитают неподалеку от метро «Немига», еще четыре года назад. Хотя увидеть их непросто: свои работы они проводят ночью или ранним утром.

Другой местный житель, Юрий, с детства знает окрестности и уверяет, что бобров в центре города отродясь не было — появились они здесь около трех лет назад. Мужчине даже посчастливилось увидеть одного: бобр с веткой в зубах плыл по Свислочи в направлении парка имени Горького.

— Рыбаки рассказывают, что часто встречают бобров, — поделился собеседник. — Честно говоря, не знаю, откуда они здесь появились. Возможно, приплыли по реке со стороны Дроздов, им здесь понравилось.

В администрации Центрального района подтвердили: проблема с бобрами появилась 3−4 года назад. Причем расселились грызуны на достаточно большой территории — от острова Мужества и Скорби до водохранилища Дрозды. Наиболее заметны последствия их деятельности в сквере Старостинская Слобода и в его окрестностях: бобры почти до основания сгрызли тополя, рябины и другие деревья. В то же время можно заметить и результаты принятых районными властями мер: многие прибрежные деревья обработаны составом и обернуты металлической сеткой для защиты.

Урон бобры наносят большой, уничтожают здоровые деревья в парках, скверах, вдоль видимой зоне реакреации Свислочи, отметили в администрации Центрального района:

— Передвигаются они, нарушая ландшафт в зонах отдыха. В администрации также приняли решение уполномочить Белорусское общество охотников и рыболовов заниматься контролем популяции и численности бобра. На данный момент выдана лицензия по конец марта 2025 года на отлов и перемещение особей бобра речного за черту города. При выявлении мест поселения бобра предприятием принимаются меры по обеспечению сохранности насаждений на прибрежной и береговой линиях Свислочи в Центральном районе Минска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com