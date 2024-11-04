Санду 2.0 4.11.2024, 10:01

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Почему президент Молдовы сохранила свой пост и что она будет делать дальше.

На часах еще не было и полуночи, молдавский Центризбирком обработал еще только чуть больше 90% протоколов с избирательных участков, а в штабе Майи Санду уже царило веселье, пишет BBC.

Первые данные ЦИК, появившиеся на его сайте и выведенные на большие экраны в штабе, свидетельствовали о небольшом, в несколько процентов, перевесе Александра Стояногло. Но эти цифры отражали результаты в основном на небольших избирательных участках, где быстрее посчитали голоса. Кроме того, недосчитанными на тот момент оставались голоса молдавской диаспоры — а именно они были едва ли не главной надеждой штаба Санду.

И вот — столбик напротив фамилии Стояногло на экранах постепенно становился все короче, столбик Санду все удлинялся, и в какой-то момент они сравнялись. Активисты и сторонники действующего президента, собравшиеся в штабе, вскочили на ноги и заорали «Victorie! Victorie!» Буквально через несколько секунд показатели Стояногло снова стали большими, чем цифры Санду, однако это уже не могло остановить начавшийся праздник.

Тренд был понятен, исход выборов — предопределен. Майя Санду еще до окончания подсчета голосов выступила с речью победительницы, заявив, что молдаване «преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории».

Что случилось?

А ведь еще несколько дней назад такой исход выборов, должно быть, казался штабистам Санду несбыточной мечтой. Тем не менее, им удалось вытащить кампанию в ситуации, когда многие эксперты говорили, что резервов для расширения электорального поля у действующего президента нет, а ее высокий антирейтинг прокладывает едва ли не прямую дорогу до кресла главы государства ее оппоненту.

Какие же факторы повлияли на то, что Майе Санду удалось-таки финишировать в финале избирательной гонки первой, причем с довольно комфортным отрывом от преследователя?

Во-первых, это предельная мобилизация сторонников Санду. Кто-то может называть тактику, избранную ее штабом, целенаправленной поляризацией молдавского общества, но, похоже, ей удалось убедить соотечественников, что 3 ноября состоятся едва ли не самые важные выборы в истории Молдовы: на них будет решаться, продолжит ли страна свой курс на сближение с Западом и реальную демократию или сделает выбор в пользу «русского мира» и масштабных схем скупки голосов.

И хотя оппонент Майи Санду вообще не ставил вопрос о геополитическом будущем страны таким образом — более того, Александр Стояногло называл евроинтеграцию «национальной идеей Молдовы», — аргументы Санду, кажется, достигли сердец и умов большего числа молдаван.

«Эта кампания войдет в первую тройку выборов в истории Молдовы по количеству избирателей, — говорит BBC высокопоставленный член команды Майи Санду. — Был и подвоз голосов, и подкуп в огромных масштабах, но эта беспрецедентная мобилизация позволила нам выравнять баланс».

Мобилизационные мероприятия, проводимые властью, подчас сопровождались радикальной риторикой и возымели побочным действием поляризацию молдавского общества. Но результат выборов — вот он, на табло Центризбиркома, а с последствиями этой изнурительной кампании Молдова будет разбираться уже после ее окончания.

Во-вторых, по мнению эксперта киевского Центра исследований внешней политики «Украинская призма» Сергея Герасимчука, Россия, несмотря на то, что она явно подыгрывала Александру Стояногло (хотя тот, по всей видимости, ее об этом не просил — Москва просто в своем стиле играла на поражение строптивого прозападного лидера постсоветской страны), на самом деле помогла кампании Санду.

«Сначала, как ни странно, здесь сыграли грузинские выборы. Увидеть аналогию было несложно: государство-кандидат в ЕС, в котором побеждают пророссийские силы, теряет европейскую перспективу. А потом — во время выборов в самой Молдове, когда избиратели Санду увидели, какое бешеное давление оказывала Россия. По сути, своим агрессивным поведением, подвозами избирателей Россия даже в день выборов, когда агитация запрещена, дополнительно мобилизовала избирателя Майи Санду», — сказал Герасимчук.

Во-третьих, оппонент Санду провел невероятно слабую кампанию для политика, который хотел завоевать пост президента европейского государства. И проигранные Александром Стояногло дебаты, которые могли стать его бенефисом в качестве лидера молдавской оппозиции, — лишь вершина айсберга.

«Команда Санду всячески педалировала идею о том, что сам Стояногло — человек, в принципе, хороший, но за ним стоят силы, которые стране добра точно не хотят. И Стояногло не смог отбить этот тезис», — сказал политический комментатор, бывший посол Молдовы при ООН Алексей Тулбуре.

И действительно, возражать на этим обвинения ему было нечего: главная «рука Москвы» в молдавской политике Илан Шор прямым текстом призывал свою «паству» голосовать во втором туре выборов «против Санду, за любого кандидата, которого вы увидите в бюллетене».

Да и некем: критически важным в этом отношении оказалось отсутствие у Александра Стояногло команды, которую он мог бы предъявить общественности, развеяв тем самым подозрения в том, что он является всего-навсего тараном для возвращения во власть в Молдове того же лидера Партии социалистов, большого сторонника Владимира Путина Игоря Додона.

«На протяжении всей кампании Стояногло был похож на человека, который просто ошибся дверью. Он был классическим молдавским политиком, который хочет дружить со всеми — и с востоком, и с западом, — не понимая, что сейчас, на фоне войны и открытых для Молдовы дверей в ЕС, это уже не работает. Стояногло был каким-то голосом из вчерашнего дня, общество ушло далеко вперед, а он не почувствовал новой динамики», — продолжает Алексей Тулбуре.

В-третьих, в период между двумя турами выборов Санду попыталась пускай в пожарном порядке, но исправить хотя бы некоторые из вещей, за которые ее критиковали и которые тянули ее рейтинг вниз. Среди них — признание провалов в отдельных сферах работы власти и, как следствие, обещание провести кадровые изменения в правительстве еще до конца этого года.

В самом конце предвыборной кампании Санду также дала отдельную пресс-конференцию для русскоязычных СМИ страны.

«Эта работа над ошибками привела к тому, что люди посчитали, что уроки, которые они преподнесли власти в первом туре выборов и на референдуме, были усвоены. Конечно, претензий к Санду много. Но Стояногло не выглядел как такая альтернатива ей, за которую нужно ложиться костьми», — говорит по этому поводу Алексей Тулбуре.

Новая Санду

Победа на президентских выборах, по сути, начинает для команды Майи Санду следующую, даже более важную избирательную кампанию. Летом 2025 года в Молдове пройдут выборы парламента — а поскольку эта страна является парламентской республикой, то именно исход этой кампании определит конфигурацию ее власти на ближайшие годы.

Сейчас партия Санду «Действие и солидарность» обладает абсолютным парламентским большинством, что явочным порядком превращает президента в главного политика страны, порой даже выходящего за пределы своих конституционных полномочий без любых пагубных для себя последствий.

Поражение нынешней партии власти на выборах следующего года автоматически превратит Майю Санду в «молдавскую королеву» — кишиневский аналог грузинского президента Саломе Зурабишвили, которая хоть и стоит на вполне прозападных позициях, но не имеет реальных рычагов влияния на вполне пророссийские шаги «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Для того чтобы дать «Действию и солидарности» шанс если не сохранить абсолютное большинство в парламенте следующего созыва (такой вариант молдавские наблюдатели считают маловероятным), то стать основой правящей коалиции, переизбранной главе государства необходимо продемонстрировать избирателям «Санду 2.0».

Собеседники BBC в окружении Майи Санду говорят, что результаты первого тура президентских выборов и конституционного референдума о евроинтеграции убедительно показали президенту запрос на изменения в ее политике.

«Во-первых, мы отчетливо видим спрос на более решительные действия по реформе правосудия», — говорит источник.

Определенные подвижки в этом направлении имеются, однако темп этой важнейшей реформы остается непростительно медленным, признает он. Столь низкую скорость изменений собеседник BBC связывает не только с «сопротивлением системы» — это традиционное объяснение представителей нынешней власти.

«Дело в том, что в реформировании правосудия мы до последнего момента руководствовались очень четкими требованиями Венецианской комиссии. Но сейчас — например, в том же деле о скупке голосов, в котором наши правоохранители вскрыли всю преступную сеть, но эти дела распадаются на уровне прокуратуры и судов, — мы видим, что в наших реалиях их учебники не работают. Мы будем с ними общаться для того, чтобы мы могли в этой отрасли действовать более решительно», — объясняет соратник Санду.

Второе направление, в котором можно ожидать изменений от второго срока Майи Санду, — кадровое.

Общественный запрос на перемены в команде власти президент пообещала реализовать еще до конца этого года: в результате во властные структуры могут попасть люди извне «Действия и солидарности». При этом вероятность неких конфигураций, при которых в правительство могут попасть представители Партии социалистов, является, по словам представителя окружения Санду, нулевой: «С партией, которая вступает с Шором в сговор по скупке голосов, мы не можем иметь ничего общего».

Наконец, третьим приоритетом второго срока Майи Санду — по крайней мере, его начала, — будет экономика страны. Ее соратник признает: при старом-новом президенте в стране был заложен целый ряд инфраструктурных проектов, но их старт никак не отразился на благосостоянии среднестатистической молдавской семьи.

При этом нужно помнить, что «Санду 2.0» будет с первых дней на посту иметь дело с потоками ожесточенной критики — и за недочеты первого президентского срока, и за «пограничные» результаты референдума о будущем вступлении в Евросоюз.

Второй тур президентских выборов добавил в список тем для критики Санду еще одну. Нехитрый подсчет показывает, что если бы в выборах президента принимали участие лишь те молдаване, которые живут на родине, то новым главой государства стал бы Александр Стояногло: на участках на территории Молдовы он набрал 51,2% голосов, а Санду — лишь 48,8%.

«Санду проиграла выборы президента в Молдове… Санду выигрывает выборы благодаря голосованию на избирательных участках за рубежом. Санду — не президент Молдовы, Санду — „президент диаспоры“. Так и будем ее называть», — написал в ночь после второго тура выборов Дмитрий Чубашенко, заместитель главы «Нашей партии», третьего призера президентских выборов Ренато Усатого.

Впрочем, ему заочно возражает Алексей Тулбуре: «Молдаване — специфический народ. Они очень быстро собирают чемоданы и уезжают на новое место, если дома становится невыносимо. Мы — во многом народ диаспоры. Мы с диаспорой — единое целое. А то, что диаспоряне высылают в страну многомиллионные переводы, вообще держит на плаву нашу финансовую систему. Поэтому, конечно, на этой теме будут спекулировать. Но Санду — не президент диаспоры, она президент молдавской нации. А этот вопрос важен только в контексте учета ею ошибок первого срока и способности консолидировать молдавскую нацию».

Что будет со Стояногло?

Крупнейшая оппозиционная сила Молдовы — Партия социалистов — к утру понедельника еще не отреагировала на провозглашение Майей Санду победы. Сам Александр Стояногло поздно вечером в воскресенье опубликовал воззвание, выдержанное в довольно мирном тоне.

«Искренне надеюсь, что с этого момента мы положим конец навязанной нам ненависти и расколу… В будущем нашей страны нет места для бессмысленных конфликтов. Есть место для единства и взаимного уважения. Сохраним энергию этого момента и будем вместе строить мирную и процветающую Молдову», — говорится в этом документе.

То есть, следует понимать, что оспаривать выборы в суде или призывать сторонников защищать результаты волеизъявления социалисты и Стояногло не собираются. Для них, вероятнее всего, как и для Санду, начинается кампания перед парламентскими выборами 2025 года.

А это, в свою очередь, дает повод поразмышлять о политических перспективах финалиста президентских выборов, который еще недавно с известной долей гордости называл себя «неполитическим кандидатом в президенты», а сейчас совершенно очевидно превратился в один из важнейших факторов политической жизни страны.

Сам Стояногло никогда не высказывался о своих дальнейших политических планах: его горизонты ограничивались участием в президентских выборах.

«Не бывает так, что ты получаешь более 40% на общенациональных выборах, а потом внезапно куда-то исчезаешь. Профукать такой капитал — это глупость», — говорит BBC Алексей Тулбуре.

В то же время, Стояногло, реши он продолжить политическую карьеру, наверняка оказался бы перед непростым выбором.

С одной стороны, на этих выборах он был выдвиженцем Партии социалистов, хотя в своих публичных выступлениях дистанцировался от нее, всякий раз напоминая о своей беспартийности. Пророссийский шлейф этой партии и наличие там ее нынешнего лидера Игоря Додона, судя по всему, не планирующему делиться властью в партии с кем бы то ни было, делают продолжение карьеры Стояногло в ее рядах проблематичным.

С другой стороны, высокий результат в обоих турах президентских выборов дает Александру Стояногло все предпосылки для формирования коалиции партий и общественных организаций в свою поддержку. Таким образом он может стать новым центром притяжения в среде разрозненной и довольно слабой молдавской оппозиции.

«Захочет ли Александр Стояногло возглавить политическую партию? У меня лично сложилось ощущение, что это не очень партийный человек. Он не партийный функционер, это не человек, у которого имеется желание заниматься какой-то организационно-партийной работой. Это мое личное сугубо впечатление, хотя не исключаю, что в его адрес будут поступать какие-то предложения. Я надеюсь на его сотрудничество с Партией социалистов в будущем. Но говорить о том, что (между нами) есть такие договоренности, я не могу, потому что их нет», — заявил BBC накануне второго тура президентских выборов член исполкома Партии социалистов Влад Батрынча.

«Мне кажется, что на парламентских выборах результаты Стояногло, если он решит принять в них участие, будут менее яркими. Ему будет тяжело вписаться в команду Партии социалистов — для них он так и остался чужим, да и они ему не во всем импонируют. Собственный проект раскрутить в такие сжатые сроки будет очень непросто — особенно в условиях жесткой конкуренции. Да и у Москвы будет выбор среди более лояльных по сравнению со Стояногло кандидатов», — говорит киевский эксперт Сергей Герасимчук.

«Возможно, шансом удержаться на коне для него было бы следование умеренно европейской стратегии, которая не исключала бы и контактов с другими полюсами влияния. Но одной стратегии тут мало — нужна партийная структура, которой у него нет, а на эту нишу уже положил глаз мэр Кишинева Ион Чебан», — резюмирует эксперт.

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