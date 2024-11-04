Пенсионеров тянут за станок

Пенсионеров тянут за станок10
- 4.11.2024, 10:08
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Как власти решили разобраться с дефицитом рабочих рук.
Около 10 тысяч «молодых» пенсионеров могут вернуться на рынок труда после снятия ограничений по размеру пенсий для работающих пенсионеров, пишет «Экономика Беларуси».
Сегодня работающих граждан пенсионного возраста — 446 тысяч. Из них 110 тысяч работают с ограничением, то есть не получают полный размер пенсии.
Работающий пенсионер получает заработную плату и пенсию. Если у него индивидуальный коэффициент, который сложился при расчете пенсии, свыше 1,3, то пенсию он получает в урезанном формате.
С 1 января 2025 года эти правила отменяются, и пенсия будет выплачиваться в полном объеме. При этом пенсионер также будет получать заработную плату.