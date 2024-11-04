Пенсионеров тянут за станок 10 4.11.2024, 10:08

3,746

Как власти решили разобраться с дефицитом рабочих рук.

Около 10 тысяч «молодых» пенсионеров могут вернуться на рынок труда после снятия ограничений по размеру пенсий для работающих пенсионеров, пишет «Экономика Беларуси».

Сегодня работающих граждан пенсионного возраста — 446 тысяч. Из них 110 тысяч работают с ограничением, то есть не получают полный размер пенсии.

Работающий пенсионер получает заработную плату и пенсию. Если у него индивидуальный коэффициент, который сложился при расчете пенсии, свыше 1,3, то пенсию он получает в урезанном формате.

С 1 января 2025 года эти правила отменяются, и пенсия будет выплачиваться в полном объеме. При этом пенсионер также будет получать заработную плату.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com