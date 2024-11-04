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Ученые обнаружили эволюционные изменения у непальцев

  • 4.11.2024, 10:17
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Ученые обнаружили эволюционные изменения у непальцев

Появился специальный ген устойчивости.

Американские ученые из Университета Джорджа Мэйсона и других научных учреждений обнаружили признаки эволюционного отбора среди населения высокогорных районов Непала. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда изучила физиологические показатели более 400 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, проживающих в деревнях района Верхний Мустанг на границе с Тибетом. Поселения расположены на высоте от 3500 до 4100 метров над уровнем моря.

Жители высокогорий сталкиваются с суровыми условиями окружающей среды, включая низкое атмосферное давление, которое уменьшает количество кислорода в организме. Нехватка кислорода (гипоксия) приводит к целому ряду опасных состояний: от спутанности сознания и затрудненного дыхания до потенциально летальных острой горной болезни и высотного отека мозга.

В новом исследовании ученые узнали, сколько детей родили женщины в горных деревнях. Они также провели различные физиологические измерения и проанализировали ДНК местных жительниц.

Выяснилось, что женщины, которые родили больше всего детей, имели типичные уровни гемоглобина — белка крови, отвечающего за транспортировку кислорода. Но их гемоглобин был способен переносить больше кислорода, чем у женщин, которые родили меньше детей.

Более того, у женщин с большим количеством детей оказался усилен приток крови к легким. А их левые желудочки — камера сердца, которая качает насыщенную кислородом кровь по телу — были шире, чем у женщин с меньшим количеством детей. Более широкий желудочек означает, что больше насыщенной кислородом крови может попасть в ткани человека за один удар сердца.

Исследователи установили, что около 80% женщин несли версию гена, известного как EPAS1, который, как считается, снижает концентрацию гемоглобина в крови.

Это может показаться нелогичным, поскольку низкий уровень гемоглобина означает, что вы не можете переносить столько же кислорода в крови. Однако слишком высокий уровень гемоглобина может сгущать кровь, делая людей уязвимыми к развитию состояния, известного как хроническая горная болезнь.

Тот факт, что вариант EPAS1 настолько распространен, говорит о том, что существует большая нагрузка на передачу этой версии гена из поколения в поколение, отметили специалисты.

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