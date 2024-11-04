Роман Бессмертный: Лукашенко — ходячее ИПСО

Роман Бессмертный: Лукашенко — ходячее ИПСО2
- 4.11.2024, 10:25
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Белорусы не хотят воевать.
Хотя глава России использует Лукашенко как «ходячее ИПСО», у армии Беларуси нет потенциала для участия в войне против Украины. Кроме того, сами белорусы, в большинстве своем, не хотят воевать.
Такое мнение в интервью «Телеграфу» высказал украинский политик, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный.
«На самом деле сам по себе Лукашенко — это ходячее ИПСО, это уже оружие. Собственно, этим оружием Путин и стреляет. У Лукашенко всего-навсего 50 тысяч всех военных. Армия срочная в Беларуси — это как потешные войска. Они могут там ездить на спортивные соревнования. Но что касается их боеспособности, то они неликвидны в этом плане. И это надо понимать. Поэтому на сегодняшний день из Беларуси вывезены боеприпасы, бронетехника, оружие. Остались некоторые ракетные комплексы, которые ограничены в количестве. Да и белорусы не хотят воевать, кроме подписывающих контракты», — пояснил он.
Бессмертный добавил, что Путин использует Лукашенко для формирования дискурса. Диктатор и дальше будет делать яркие заявления, чтобы взрывать информационное пространство.
«Это то, что в этом случае будет использоваться. И не только в отношении Украины. Я уже давно говорю, что надо опасаться и полякам, и литовцам, и латышам. Потому что Беларусь – это такой привязанный к берегу крейсер, которым Путин распоряжается так, как считает необходимым с точки зрения проявления агрессии по отношению к соседним государствам», — резюмировал дипломат.