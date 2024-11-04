В Беларусь завезли диких лошадей

В Беларусь завезли диких лошадей2
- 4.11.2024, 10:41
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Их поселят в пойме Западной Березины.
Численность тарпановидных лошадей в Беларуси увеличивается. Очередную «партию» завезли из России. На этот раз в Беларусь завезли 30 тарпанов. Жить они будут в пойме Западной Березины в Налибокской пуще. Это место прописки выбрано не случайно. Сейчас идет активная работа по восстановлению биологического разнообразия лесных и луговых экосистем реки. Расселение там диких лошадей – значимый шаг в этом деле.
Как рассказали в Минлесхозе, тарпаны должны «расчистить» подвергшуюся процессу бурьянизации пойму реки и сделать ее пригодной для обитания множества животных открытых пойменных местообитаний.
Первые тарпаны появились в Налибокской пуще в 2019 году. Полторы сотни животных тогда привезли из заповедника в Нидерландах.