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В Беларусь завезли диких лошадей

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  • 4.11.2024, 10:41
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В Беларусь завезли диких лошадей

Их поселят в пойме Западной Березины.

Численность тарпановидных лошадей в Беларуси увеличивается. Очередную «партию» завезли из России. На этот раз в Беларусь завезли 30 тарпанов. Жить они будут в пойме Западной Березины в Налибокской пуще. Это место прописки выбрано не случайно. Сейчас идет активная работа по восстановлению биологического разнообразия лесных и луговых экосистем реки. Расселение там диких лошадей – значимый шаг в этом деле.

Как рассказали в Минлесхозе, тарпаны должны «расчистить» подвергшуюся процессу бурьянизации пойму реки и сделать ее пригодной для обитания множества животных открытых пойменных местообитаний.

Первые тарпаны появились в Налибокской пуще в 2019 году. Полторы сотни животных тогда привезли из заповедника в Нидерландах.

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