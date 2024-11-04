В Беларусь завезли диких лошадей 2 4.11.2024, 10:41

1,128

Их поселят в пойме Западной Березины.

Численность тарпановидных лошадей в Беларуси увеличивается. Очередную «партию» завезли из России. На этот раз в Беларусь завезли 30 тарпанов. Жить они будут в пойме Западной Березины в Налибокской пуще. Это место прописки выбрано не случайно. Сейчас идет активная работа по восстановлению биологического разнообразия лесных и луговых экосистем реки. Расселение там диких лошадей – значимый шаг в этом деле.

Как рассказали в Минлесхозе, тарпаны должны «расчистить» подвергшуюся процессу бурьянизации пойму реки и сделать ее пригодной для обитания множества животных открытых пойменных местообитаний.

Первые тарпаны появились в Налибокской пуще в 2019 году. Полторы сотни животных тогда привезли из заповедника в Нидерландах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com