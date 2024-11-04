The WSJ: Иран задействует регулярные войска в атаке на Израиль 4.11.2024, 10:28

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Атак произойдет после выборов в США.

Иран планирует «мощную и комплексную» атаку на Израиль, в которой будут использованы не только ракеты и дроны, но и солдаты регулярной армии. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообшила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Ирана и арабских стран.

По словам иранского источника издания, новая атака на Израиль будет осуществлена после президентских выборов в США 5 ноября, но до инаугурации нового президента в январе 2025 года.

Чиновник отметил, что Тегеран может атаковать Израиль, в том числе через территорию Ирака, а также нанести удары по израильским военным объектам «значительно более агрессивно, чем в прошлый раз».

Иран намерен задействовать в атаке не только Корпус стражей исламской революции (КСИР), но и солдат регулярной армии, однако речь идет о поддержке КСИР, а не о полномасштабном развертывании войск в регионе, уточняют источники WSJ.

«Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно отреагировать», — объяснил иранский источник.

По данным властей Ирана, в результате израильского удара в конце октября были убиты четверо иранских военных.

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