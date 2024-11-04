История с ябатькой-антисемиткой получила продолжение 4.11.2024, 10:50

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Алеся Белоус

Высказывания сторонницы Лукашенко вызвали скандал.

1 ноября в твиттере появился пост врача Алеси Белоус — анестезиолога-реаниматолога из 3-й детской больницы в Минске, которая активно поддерживает Лукашенко, пишет «Наша Нiва».

Женщина шокировала пользователей соцсети своими антисемитскими постами. Она писала, что «евреи заслуживают гореть в печах».

Также врач стала угрожать своим критикам, что обратит на них внимание силовиков.

Такие высказывания возмутили интернет-пользователей. «Доктор Менгеле» — один из частых комментариев, который писали ей в соцсетях, проводя параллель с нацистским врачом, ставившим опыты на узниках лагеря Освенцим во время Второй мировой войны.

В результате врач удалила свой аккаунт в твиттере с антисемитскими постами.

Больница, где она работает, пока не комментировала скандал.

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