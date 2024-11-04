«В упор разнесли все»1
- 4.11.2024, 10:58
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Как ВСУ выбивали россиян из тюрьмы в Малой Локне.
Украинские десантники рассказали о боях за населенный пункт Малая Локня в Курской области, где россияне пытались спрятаться в женской колонии. Видео опубликовала 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ВСУ.
Военные рассказали, что сначала украинская артиллерия отрабатывала точечно по определенным зданиям, а затем зашла штурмовая группа.
«В тюрьму заезжали через ворота, там огонь велся с 10 метров. Пацанам не давали зайти… Они [россияне] зацепились за две комнаты – и ни назад, ни вперед [украинцам], ни выйти, ни дальше штурмовать», – рассказал десантник с позывным «Шершень».
Он отметил, что тогда по россиянам начали отрабатывать с Marder, в том числе машины и заезжали прямо к зданию и стреляли в упор.
«В упор тогда уже, конечно, там разнесли все. Работали точечно, и это было очень тяжело мне как наводчику. На первом этаже свои пацаны, сверху – кацапы. И не дай бог рука дрогнет... Отработали, пацаны потом, как говорится, на сигареты зашли и все», – рассказал десантник с позывным «Шершень».
В 95-й бригаде отметили, что благодаря слаженным действиям подразделений, ювелирной работе экипажей боевых машин Marder и танков, постоянной поддержке операторов ударных дронов, безудержным штурмовикам, умелому управлению операцией командиров населенный пункт удалось взять и уничтожить всех оккупантов.