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Разработчик «1С» объявил о повышении цен

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  • 4.11.2024, 11:06
  • 2,384
Разработчик «1С» объявил о повышении цен

Белорусским компаниям придется платить больше.

Российская компания «1С» объявила о подорожании своих компьютерных программ: с 2025 года цены для массовых лицензий вырастут на 10%, а для большинства остальных поставок — сразу на 14%. Белорусских пользователей это также коснётся, заявил Артем Можейко, директор компании «МиСофт», которая является официальным дистрибьютором софта от «1С» в нашей стране.

В комментарии белорусскому порталу Office Life Артем Можейко сообщил, что подорожание на продукцию компании «1С» ожидается с 1 февраля 2025 года:

• «1С:Предприятие 8» — в среднем на 20%,

• «1С:Комплект поддержки. Беларусь» — на 15%.

Цены на ещё один пакет — «1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси»- компания планирует поднять чуть позже, с 1 апреля 2025 года — на 30%.

Сам разработчик специализированного софта, которым пользуются в том числе и многие белорусские компании, аргументировал повышение цен на свою продукцию инфляцией и необходимостью повышать зарплаты сотрудникам компании.

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