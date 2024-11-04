Нестандартный тюнинг: британцы скрестили Daewoo Matiz с Opel Vectra 4.11.2024, 11:15

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Городское авто превратили в настоящий спорткар.

В Великобритании выполнили нестандартный тюнинг Daewoo Matiz. Миниатюрное городское авто превратили в настоящий спорткар. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Twin Engine Corsa.

Владелец Daewoo Matiz хотел маленькое авто с большим двигателем. В ателье PowerCrazy Automotive под капот хэтчбека установили 3,2-литровый V6 от Opel Vectra. Как ни странно, он поместился в тесном моторном отсеке, однако его пришлось разместить под углом, и изменить конструкцию впускного коллектора.

Двигатель развивает 210-220 л.с., то есть мощность Matiz выросла более, чем в четыре раза. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая КПП. Кроме того, установили увеличенные передние тормоза от Ford Focus RS.

Примечательно, что внешне заряженный Daewoo Matiz почти не изменился. Его выдают лишь воздухозаборники на капоте и 18-дюймовые колесные диски Porsche с широкими низкопрофильными шинами. Салон же остался полностью стандартным.

Тюнингованный Daewoo Matiz участвует в различных автошоу и фестивалях. Владелец бережет уникальное авто и очень мало его эксплуатирует.

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