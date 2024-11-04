В войне настал момент истины 5 Альфред Кох

4.11.2024, 11:20

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Альфред Кох

Ждать осталось недолго.

Ясно, что россияне теряют больше бронетехники, чем ВСУ, но у них есть собственное производство, к тому же они еще не полностью исчерпали запасы старой техники со своих складов. Понятно, что этих двух источников недостаточно, чтобы компенсировать такие большие потери, но когда дефицит бронетехники станет для россиян критичным - оценить очень сложно.

Украина же, если не считать собственного производства 20 САУ «Богдана» в месяц, может надеятся только лишь на помощь своих западных партнеров. И нет никакой уверенности, что западные поставки будут в состоянии восполнить те потери бронетехники, которые несут ВСУ.

(Это если не анализировать ситуацию с поставками артиллерийских снарядов. Там у России тотальное преимущество, особенно с учетом поставок из КНДР).

Но главная проблема, по оценкам большинства экспертов, это люди. Россия (пока, во всяком случае) разными способами обеспечивает фронт 25-30 тысячами новых солдат ежемесячно. Плюс теперь еще и северокорейские солдаты. Способна ли Украина на адекватный ответ - сказать трудно.

Мне кажется, что в войне настал момент истины. Все проблемы обнажились во всем своем драматизме. И теперь вопрос стоит просто: либо Запад сможет/захочет резко нарастить поставки Украине оружия и боеприпасов, а Украина - сумеет обеспечить ВСУ свежими солдатами, либо война будет проиграна.

Причем тут нет никакого маневра ни для одной из сторон: только одним наращиванием потока западного оружия проблема не решается, равно как она не решается только лишь увеличением численности ВСУ. Нужен резкий рост обеих компонент армии: и оружия и людей.

Мне почему-то кажется, что ответ на первый вопрос (про западное оружие) мы получим в результате выборов в США. То есть уже в конце следующей недели наступит ясность по поводу того сценария, который будет реализовывать в отношении Украины новая американская администрация, а значит и НАТО в целом.

И только после этого станет окончательно ясно: имеет ли смысл Украине снижать призывной возраст и продолжать насильственную «бусификацию», или все это уже не поможет, поскольку одними голыми руками воевать невозможно. Так что ждать недолго осталось. Будем надеятся на лучшее.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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