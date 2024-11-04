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Стали известны подробности задержаний и обысков на прошлой неделе

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  • 4.11.2024, 11:25
  • 6,672
Стали известны подробности задержаний и обысков на прошлой неделе

Часть людей находятся за решеткой.

Правозащитникам стало известно, что в рамках зачистки 31 октября и 1 ноября к ряду людей по всей стране приходили сотрудники КГБ в рамках уголовного дела, заведенного по статье 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), пишет «Вясна».

Часть людей находится за решеткой, часть — вышла на свободу в качестве свидетелей по уголовному делу.

Известно, что некоторым задержанным задавали вопросы о дворовых чатах, которые были особенно популярны в послевыборные времена.

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