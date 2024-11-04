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Оппозиция Грузии собирает большой митинг в Тбилиси

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  • 4.11.2024, 11:31
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Оппозиция Грузии собирает большой митинг в Тбилиси

И готовит палатки.

Грузинская оппозиция подтвердила сбор большого протеста против результатов парламентских выборов, который состоится в понедельник вечером на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Протестующие соберутся в 19:00 по местному времени (18:00 по Минску) перед зданием парламента.

Акция пройдет на девятый день после выборов, официальные итоги которых не признают четыре оппозиционных объединения, прошедших в парламент.

Они требуют международного расследования, говоря о массовой фальсификации итогов голосования, и повторных выборов под международным контролем.

В подготовке митинга участвовали «Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение» и «Сильная Грузия».

Организаторы не раскрывают сценарий предстоящего митинга, обещая после его начала объявить о дальнейших планах. Ранее «Коалиция на перемены» объявила о сборе палаток, их уже в запасе до тысячи. Но пока неясно, появится ли палаточный городок в центре Тбилиси в понедельник.

Оппозиционные СМИ со ссылкой на источники в партиях пишут, что в понедельник протест будет объявлен бессрочным. Объединенный штаб будет работать в центральном офисе партии «Лело» в Тбилиси.

«Мы встретимся в понедельник, в 19:00, на Руставели, и подробно проинформируем о том, как в рамках закона, мирно, организованно будет продолжаться наш протест», – сказала на брифинге лидер партии «Для народа» Анна Долидзе.

«Улица станет одним из центральных направлений нашего плана, где мы будем бороться за нашу страну и европейское будущее», – заявила одна из лидеров «Коалиции за изменения» Элене Хоштария.

Это будет второй протестный митинг оппозиции после выборов. Первый состоялся 28 октября, после того, как Центризбирком объявил предварительные итоги.

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