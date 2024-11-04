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Штормовой ветер оставил без света 226 населенных пунктов Беларуси

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  • 4.11.2024, 11:42
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Штормовой ветер оставил без света 226 населенных пунктов Беларуси

Синоптики продлили действие оранжевого уровня опасности на понедельник.

Энергетикам сразу нескольких белорусских областей пришлось в понедельник, 4 ноября, перейти на усиленный режим работы из-за штормового ветра. За минувшую ночь он оставил без света сотни деревень и посёлков по всей стране. По оперативным данным аварийных служб, только в Витебской и Минской областях без света к утру оставались как минимум 226 населённых пунктов, пишет «Телеграф».

По данным Министерства энергетики на 9:00 4 ноября, работы по восстановлению электроснабжения продолжались ещё в 226 пострадавших от непогоды населенных пунктах. Больше всего за минувшую ночь досталось следующим районам Витебской и Минской областей:

• Полоцкому,

• Россонскому,

• Верхнедвинскому,

• Ушачскому,

• Городокскому.

Аварийные службы зафиксировали десятки случаев падения деревьев на линии электропередачи, обрывов проводов и повреждения опор ЛЭП, а поскольку погодные условия утром только ухудшились, энергетиков Витебской области решили перевести на усиленный режим работы и направить к ним на помощь аварийные бригады и Минской и Могилёвской областей.

В связи с массовыми отключениями в распределительных сетях в РУП «Витебскэнерго» также ввели особый режим работы и подготовили резервные источники питания.

Спасателям в Минской области за минувшие сутки также пришлось не раз раз выезжать на ликвидацию последствий падения деревьев. Одно из деревьев в Минском районе на трассе М-6, вблизи деревни Тарасово упало прямо на грузовик, повредив брезентовый тент прицепа.

Между тем, синоптики продлили действие оранжевого уровня опасности на понедельник, 4 ноября. Судя по оперативным данным Белгидромета, штормовой ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 21-24 м/с (то есть почти до 90 км/ч) сохранится на большей части территории — в Минской, Могилёвской, Витебской и Гомельской областях.

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