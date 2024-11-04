Глава МИД Германии прибыла в Киев 1 4.11.2024, 11:56

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Анналена Бербок призвала поддержать энергетическую систему Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла в Киев, сообщило немецкое Министерство иностранных дел. Это уже девятый визит Бербок в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Она отметила, что Россия уже почти тысячу дней терроризирует Украину, а Путин хочет использовать свою войну на истощение, чтобы сломать народ Украины и поставить его на колени с каждым наступлением.

«Почти 1000 дней ракетного террора, вой сирен и гула танков. Около 1000 дней отключений электроэнергии, отопления и бесчисленное количество пропущенных уроков. Почти 1000 дней как путинская война стряхнула повседневную жизнь украинцев – но не их мужество и надежду на безопасную жизнь в свободной Украине. Они собирают это огромное сопротивление, хотя третья зима войны не за горами. И хотя массированные российские авиаудары по гражданской инфраструктуре, наступление в Харьковской и Донбассе, а также вооруженная помощь Северной Кореи еще больше обостряют ситуацию», - заявила Бербок.

Она отметила, что Европа, в свою очередь, усиливает противовоздушную защиту Украины и инвестировала 170 млн евро в экстренную энергетическую помощь.

«Ответ на миллиарды миллиардов убытков заключается в том, что России придется за это заплатить. Пока этого не произойдет, мы, как G7, поддержим Украину кредитом до 50 миллиардов долларов США, используя доходы от обездвиженных российских государственных активов», - добавила представительница немецкого правительства.

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