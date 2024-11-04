«Сам был в шоке от масштабности задуманного маршрута» 4.11.2024, 12:03

1,008

Белорус за полтора месяца объездил страну на велосипеде.

Пенсионер из Бобруйска Константин Царик летом отправился в первую долгую поездку по стране — маршрут пролегал по памятникам архитектуры Беларуси. Ночевал в палатке, готовил на газовой горелке, за полтора месяца преодолел более 3000 километров и сбросил 15 килограммов. О своем путешествии он рассказал изданию «Вечерний Бобруйск».

Велосипед бобруйчанин купил девять лет назад, но катался только в пределах города.

— Казалось, что съездить в Кировск за их знаменитыми смаженками — будто выйти в открытый космос, — говорит Константин. — Но однажды решился наконец-то и съездил в Кировск — туда и обратно примерно 65 километров. Эта поездка дала некоторый опыт, а еще больше — положительных эмоций. И я стал задумываться о чем-то более грандиозном.

Выйдя на пенсию, бобруйчанин приступил к осуществлению мечты — решил объехать Беларусь по кругу, побывать во всех областных городах и посмотреть самые известные достопримечательности:

— Моя жена, сама того не подозревая, подсказала более детальный маршрут. Национальный Банк Беларуси выпустил пять наборов по шесть двухрублевых монет «Архитектурное наследие РБ». Нанес на карту все 30 монет, и таким образом маршрут был построен. Сам был в шоке от масштабности задуманного маршрута.

Выехав из дома 7 июня, родной Бобруйск он увидел только спустя 46 дней, преодолев расстояние 3037 километров и скинув 15 килограммов веса, вспоминает пенсионер.

По словам Константина, велосипед — самый бюджетный способ путешествовать. К тому же он дает отличную возможность не торопясь любоваться красотами, а не глядеть на быстро мелькающие картинки из окна машины.

О своем путешествии Константин Царик рассказывал и на своей странице в соцсети.

— Порадовало качество асфальта и водители: объезжали порой даже по встречной полосе, притормаживали. Из-за этого весь проделанный путь чувствовал себя комфортно, за исключением одного-единственного раза на трассе из Пружан в сторону Бреста — узкая полоса и бесконечный поток грузовиков. Единственная дорога, по которой запрещено ехать на велосипеде, — Трасса М1 Брест-Минск. Хорошо, что есть идущая параллельно второстепенная в приятной тени деревьев.

Велосипед, говорит Константин, может быть самым обычным, главное — быть уверенным, что не подведет. С собой нужны специальные велосумки, спальный мешок, палатка, повербанк и солнечная панель, набор посуды, газовая плитка и одежда:

— Еще необходим набор инструментов для ремонта велосипеда и насос. Не раз меня выручал мультитул Daicamping DL30, когда менял спицы в полевых условиях.

Путешествовал бобруйчанин в одиночку, в основном ночевал в палатке, несколько раз останавливался в гостиницах и у знакомых. Еду готовил на газовой горелке, при возможности недорого обедал в кафе. Выбирал их по отзывам в интернете и рекомендациям местных жителей — комплексный обед обходился обычно в пределах 10 рублей.

Путешествуя, бобруйчанин побывал в 41 районном центре и составил свой топ-4 мест:

• Огромный белоснежный дворец Булгаков в Жиличах;

• Свято-Успенская церковь в Сарье (Верхнедвинский район), построенная по заказу владельца в память об умершей жене. «Выглядит как сказочный замок из красного кирпича, в котором живут принцессы. Является, по сути, нашим аналогом Тадж Махала», — комментирует Константин;

• Дворец Радзивиллов в Несвиже;

• Костел бернардинцев в Будславе — самый большой костел в Беларуси.

И топ-3 открытий:

• Усадьба Деда Мороза в Беловежской пуще;

• Парк интерактивной истории «Великое княжество Сула»;

• Город Слоним стал моим вторым любимым после Бобруйска. «Только собрался в путь — сломался подседельный штырь. Ехать дальше было не возможно. И владелец веломастерской, которая была закрыта, пришел из дома, чтобы мне помочь. На выезде из города познакомился с легендой велоспорта Беларуси Петром Юдицким. Слоним в моем сердце», — говорит бобруйчанин.

«А еще удивила бочка с квасом, стоящая посреди трассы Скидель — Волковыск. Продавщица сказала, что бочка тут уже лет 30 стоит и, судя по числу останавливающихся автомобилей, это очень популярное место».

За полтора месяца Константин потратил примерно полторы тысячи рублей. Основной частью расходов стали еда, входные билеты в музеи и оплата редких гостиниц. Также каждый день он покупал двухлитровую Coca Cola в качестве энергетика.

Отправляясь на осмотр достопримечательностей, своим «велоколлегам» он советует брать с собой еду и напитки:

— На месте либо все дорого, либо нет торговли. Чтобы пообедать в ресторане в Мирском замке, например, нужно выложить 100 рублей на человека. Что касается жилья, то самый дешевый хостел был в Лиде — 20 рублей, самые дешевые гостиницы стоят от 35. Кемпинг для палаток в Браславе — 10 рублей с человека. Благодаря интернету и отзывам можно выбрать место для ночлега исходя из возможностей кошелька. Самые дорогие ночлеги, которые встречал: номер «Люкс» в замке Коссово за 450 рублей, в Мирском замке — 330, санаторий «Сосны» на озере Нарочь — 250 рублей в сутки. Хотя в полукилометре есть кемпинг для палаток в лесу за 5 рублей.

Теперь бобруйчанин признается, что «заболел» путешествиями на велосипеде. Семья его в этом «недуге» поддерживает: дочь подарила скретч-карту Беларуси, где надо стирать монетой, как в лотереях, места, в которых побывал. Уже в сентябре Константин стер на ней еще восемь районных центров, сделав вылазку на девять дней:

— И у меня уже есть цель для следующих велоприключений: посетить все оставшиеся районные центры нашей страны. Их всего 118. Поэтому лета жду с нетерпением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com