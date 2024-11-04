Лукашенко сменил руководство двух ключевых предприятий

Лукашенко сменил руководство двух ключевых предприятий6
- 4.11.2024, 12:07
- 5,928
О дальнейшей судьбе одного из отставников не сообщается.
Лукашенко сменил руководство «Белнефтехима» и «Беларуськалия». Он дал согласие на назначение новых директоров.
Как сообщили в его пресс-службе, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков продолжит работу в качестве гендиректора «Беларуськалия».
Напомним, до сих пор «Беларуськалий» возглавлял Иван Головатый, о его дальнейшей судьбе в сообщении ничего не говорится.
На место Рыбакова в «Бенефтехим» придет Илья Икан, который возглавлял ОАО «Полоцк-Стекловолокно».