Лукашенко сменил руководство двух ключевых предприятий 6 4.11.2024, 12:07

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О дальнейшей судьбе одного из отставников не сообщается.

Лукашенко сменил руководство «Белнефтехима» и «Беларуськалия». Он дал согласие на назначение новых директоров.

Как сообщили в его пресс-службе, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков продолжит работу в качестве гендиректора «Беларуськалия».

Напомним, до сих пор «Беларуськалий» возглавлял Иван Головатый, о его дальнейшей судьбе в сообщении ничего не говорится.

На место Рыбакова в «Бенефтехим» придет Илья Икан, который возглавлял ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

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