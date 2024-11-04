закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Гойда» не прокатила

2
  • Андрей Окунь
  • 4.11.2024, 12:14
  • 3,836
«Гойда» не прокатила

Z-патриоты сильно удивились своей ненужности.

Рок-группа «Алиса» отменила три концерта тура «Гойда» из-за низкой продажи билетов. Официальное заявление группы по этому поводу звучит так:

«Смеем предположить, что мероприятия типа „хиты, лучшее, любимое…» и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда». В прямом и переносном… Не хотите — не надо».

С одной стороны, приятно видеть, что «Гойда» ни в прямом, ни в переносном смысле никому в России оказалась не нужна. И судя по эмоциональной реакции, музыкальные патриоты сильно этому удивились. А когда гойданутые по типу Кинчева удивлённо хлопают глазами, сталкиваясь с реальностью, мне всегда становится приятно.

С другой стороны, всегда грустно наблюдать за падением людей, которые когда-то писали вот такое:

«Мы уже почти видим небо

Мы уже почти встали в рост

Мы уже почти открыли все двери

Мы уже почти не кричим: SOS

Мы уже почти не слышим приказов

Нас уже почти не возможно пасти

Мы уже почти вышли на трассу

Но только почти, только почти»

Возможно, из-за таких как Кинчев, которые мимикрируют и подстраиваются под дуновения начальства, превращаясь в Кончевых, мы никак и не можем перешагнуть это «почти». Он хоть и сделал патриотичный прогиб под названием «Гойда», но всё же на концертах собирался драть с людей в регионах по 5к рублей за билет. Ох уж этот патриотизм: родина родиной, а бабки делать на людях надо. Самая что ни на есть гойда.

Андрей Окунь, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский