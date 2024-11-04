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«У легионеров тяжело допытаться, что у них со здоровьем»

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  • 4.11.2024, 12:24
«У легионеров тяжело допытаться, что у них со здоровьем»
Игорь Слесарчук

Главный тренер «Сморгони» рассказал о нюансах работы.

На пресс-конференции после матча чемпионата Беларуси с дзержинским «Арсеналом» наставник «Сморгони» Игорь Слесарчук (его команда выиграла — 1:0) высказался о работе с африканскими легионерами, пишет bel.football.

«Во-первых, у легионеров тяжело допытаться, что у них проблемы со здоровьем. Например, тот же Азиз Туре прошлый матч играл нездоровым и не сказал это никому. Также я видел [Эли] Раяна на протяжении недельного микроцикла, он тоже где-то недорабатывал. Я закрывал глаза на это, думал, что бережет себя. Но сегодня, увидев, как он заклеил себе бедро…» — сказал Слесарчук.

Он добавил, что ивуариец Эли Раян — «парень действительно очень сложный, непредсказуемый, некоммуникабельный, не адаптирован социально». Но признал, что у него хватает футбольных достоинств.

«Есть много нюансов, которые не для прессы. Но, честно, я назову это словом „безумие“. Это безумие», — резюмировал тренер работу с иностранцами.

В составе «Сморгони» в нынешнем сезоне засветились шесть футболистов из Африки (в возрасте от 19 до 25 лет): защитники — Азиз Туре, Джонатан ДжонКристиан Роллин, полузащитники — Ямусса КамараЛамин Бамба и Эли Раян. После 27 туров эта команда, имея матч в запасе, занимает 12-е место среди 16 участников чемпионата Беларуси.

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