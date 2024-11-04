В России арестовали генерала Росгвардии 1 4.11.2024, 12:27

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Он отвечал за обеспечение тыла.

Военный суд арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева за взятку, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Других подробностей дела он не привел.

По данным телеграм-канала Mash, 52-летний Мирзаев потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн руб. и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 млн, если денег не будет. «Фирма перевела генералу кэш через посредника, их обоих задержали», — утверждает Mash. Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но суд настоял на СИЗО. Генерал-майор арестован до 2 января 2025 года.

Мирзаев был заместителем командующего Южным округом войск Росгвардии. Он окончил Военную академию тыла и транспорта в Петербурге (в 2012 году была переименована в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева). В 2015 году Мирзаев выдвигался на выборы депутатов думы Буденновска в Ставропольском крае.

Ранее военный суд арестовал бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие оценило ущерб от его действий более чем в 80 млн руб.

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