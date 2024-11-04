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Ученые рассказали, как упростить отказ от курения

  • 4.11.2024, 12:33
Ученые рассказали, как упростить отказ от курения

Помог цифровой дракон-питомец.

Новая игра с цифровым питомцем-драконом может помочь курильщикам отказаться от сигарет. Это показало исследование, опубликованное в журнале Journal of Medical Internet Research (JMIR).

Курение сигарет остается основной причиной преждевременных летальных исходов в США, где проходило исследование. Более 16 миллионов американцев страдают заболеваниями, связанными с курением. Также оно приводит к 500 тысячам летальных исходов ежегодно.

Ученые оценили эффективность игры «Inner Dragon», встроенной в приложение для отказа от курения «Smoke Free». Задача пользователя — заботиться о драконе. Чем дольше участник воздерживался от курения, тем больше вырастал питомец. Для формирования привязанности к дракону участники могли подбирать ему индивидуальные характеристики и получать дополнительные баллы за его поглаживание.

«Люди часто загружают приложения, используют их пару раз, а затем удаляют или забывают о них», — объяснили ученые.

479 участников разделили на две группы: одним предоставили приложение с игрой, а другим — без нее. Доступ к Inner Dragon повысил активность пользователей на 20%. Чем выше была их вовлеченность, тем больше у них было шансов отказаться от курения.

Эффект был особенно выражен среди молодых участников и людей с низким доходом. Это может означать, что они получат наибольшую пользу от геймификации отказа от курения. Отказ молодых людей от курения может значительно снизить заболеваемость раком и болезнями сердца в будущем, снизив нагрузку на системы здравоохранения. А люди с низким доходом смогут избежать трат на лечение заболеваний, связанных с курением.

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