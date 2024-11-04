Этот кадр вошел в историю
- Александр Роднянский
- 4.11.2024, 12:50
- 2,012
В самых темных обстоятельствах всегда находится светлый человек.
Этот кадр, запечатлевший девушку, раздевшуюся посреди кампуса в знак протеста против действий полиции нравов, сразу вошел в историю.
Речь идет о студентке Исламского университета Азад в Тегеране. Видеозаписи ее одиночной акции, снятые очевидцами, распространились в иранских соцсетях, а затем и в СМИ в субботу, 2 ноября.
В одном из роликов раздевшаяся девушка идет по территории кампуса, а затем сидит на каменном парапете возле университета.
На другой записи мужчины в штатском заталкивают студентку в машину и увозят в неизвестном направлении.
Студенческое издание Amir Kabir Newsletter сообщает, что девушка разделась после того, как бойцы военизированного формирования «Басидж» предъявили ей претензии по поводу «неправильного» ношения хиджаба и порвали ее одежду. По данным издания, во время ареста девушку избили, в том числе ударили головой о дверь машины, на шинах которой заметили кровь. Имя студентки издание не называет.
Правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Ирана «немедленно и безоговорочно освободить студентку…»
Представитель университета заявил, что задержанная психически больна и что ее отправили в клинику.
Карательная психиатрия в Иране известна своей жестокостью…
Напомню, все женщины в Иране обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду. AFP отмечает, что с апреля на улицах городов Ирана заметно увеличилось количество сотрудников «Басидж», следящих правильным ношением хиджаба, а университеты внедрили технологии распознавания лиц на входе, чтобы не пропускать студенток, чей внешний вид не соответствует правилам.
Несмотря на это, многие женщины в Тегеране в знак протеста игнорируют закон и оставляют голову непокрытой.
Сейчас в парламенте Ирана рассматривается закон, ужесточающий правила ношения хиджаба. Его одобрил Совет стражей Конституции, контрольный орган, состоящий из консервативного духовенства.
А девушку очень жаль. Она сразу стала символом борьбы за свободу.
В самых темных обстоятельствах всегда находится светлый человек.
Александр Роднянский, Telegram