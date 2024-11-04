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В Россонах арестовали здание районного Дома культуры

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  • 4.11.2024, 12:57
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В Россонах арестовали здание районного Дома культуры

И выставили на продажу за долги района.

В Россонах арестовали и выставили на торги здание районного Дома культуры, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Ранее в районе выставили на аукцион гараж Дома советов, который находится на балансе исполкома, а также два дома культуры — в агрогородке Клястицы и Соколищи. Оба здания находятся на балансе отдела культуры райисполкома.

Теперь к ним добавился и Дом культуры в самом райцентре. Продать его хотят за 428,8 тысячи рублей.

Здание ДК было залогом за выдачу СУП «Здрава» кредита на 1,5 миллиона рублей. Однако предприятие обанкротилось. Исполком, очевидно, выступал поручителем кредита, поэтому сейчас отвечает за него своим имуществом.

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