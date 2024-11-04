«Харрис и Трамп не будут звонить» 2 4.11.2024, 13:07

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Что изменит первый разговор нового президента США с Путиным.

В CNN прогнозируют, что, независимо от того, кто одержит победу на выборах президента США-2024 — Дональд Трамп или Камала Харрис — вряд ли российский диктатор Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире Radio NV объяснил, почему так и как первый телефонный звонок может изменить ситуацию.

Нехорошо себя восхвалять, но два дня назад я сказал именно это: Владимир Путин не заинтересован ни в каких переговорах. У него очень удачный расклад на линии [боевого соприкосновения]. У него тихо дома. Его поддерживают и корейцы, и иранцы, и китайцы. И почему бы это не продолжать «перемалывать» это «мясо», которое «бабы опять нарожают».

Поэтому со всех этих сторон глядя, у него нет интереса в остановке наступления и в каких-то переговорах.

Другое дело, что, возможно, действительно у руководителей Соединенных Штатов — тех или иных — есть желание вмешаться в этот процесс. Сам тот факт, что CNN размышляет на тему возможности телефонного разговора и нажима американского руководителя или руководительницы на Путина свидетельствует о том, что для Соединенных Штатов это не последний вопрос, что там есть потребители, что там есть слушатели, которые хотят знать ответ.

То есть мы остаёмся в каком-то, если не в фокусе, то где-то там близко к этому фокусу. Не в десятке, а, возможно, в восьмерке [приоритетных задач]. И это даёт основания нам надеяться на то, что кто бы ни был избран, Украина останется «знаком вопроса» с небольшим позитивом для нас, поэтому это будет решаться.

Что касается возможности телефонного звонка, то прежде всего наоборот: не Трамп и не Харрис будут звонить Путину. В таких случаях иностранные лидеры звонят победителю и его поздравляют. И вот в этой ситуации, когда его поздравляют, он может использовать в определенной степени этот момент и поставить свои вопросы или условия.

Будет ли это делать Харрис? Я сомневаюсь. Будет ли это делать Трамп? Несомненно. Он будет много чего заявлять, требовать и говорить. Будет ли это иметь эффект? Это другой вопрос. У меня есть сомнения.

[Путин вообще может звонить и поздравлять кого-то из победителей], бесспорно. Это не просто так он берет телефон (говорят, что у него даже мобильного нет), а через помощников все это делается. Я не знаю, какая была бы реакция Харрис, но Трамп, наверное, захочет переговорить.

Наверное, его таки будут поздравлять — не только «путины», но и разные люди. Я уверен, что китайский президент будет звонить, все европейцы само собой. Может и какой-то Мадуро (президент Венесуэлы — Ред.) позвонит. То есть это нормальный естественный процесс, он произойдет. И это есть возможность для какого-то первого контакта, который заложит тон — вот это главное. Будет тон приемлемый, будут дальше контакты между дипломатами или военными.

Но должны ли мы на это возлагать какие-то надежды? Наши надежды должны быть прежде всего на внутреннюю мобилизацию тех, кто может воевать, и на то, чтобы каждую неделю нам приходили полмиллиарда долларов в виде вооружения. Вот это наша надежда на сегодня.

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