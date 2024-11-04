закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 14:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Харрис и Трамп не будут звонить»

2
  • 4.11.2024, 13:07
  • 2,598
«Харрис и Трамп не будут звонить»

Что изменит первый разговор нового президента США с Путиным.

В CNN прогнозируют, что, независимо от того, кто одержит победу на выборах президента США-2024 — Дональд Трамп или Камала Харрис — вряд ли российский диктатор Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире Radio NV объяснил, почему так и как первый телефонный звонок может изменить ситуацию.

Нехорошо себя восхвалять, но два дня назад я сказал именно это: Владимир Путин не заинтересован ни в каких переговорах. У него очень удачный расклад на линии [боевого соприкосновения]. У него тихо дома. Его поддерживают и корейцы, и иранцы, и китайцы. И почему бы это не продолжать «перемалывать» это «мясо», которое «бабы опять нарожают».

Поэтому со всех этих сторон глядя, у него нет интереса в остановке наступления и в каких-то переговорах.

Другое дело, что, возможно, действительно у руководителей Соединенных Штатов — тех или иных — есть желание вмешаться в этот процесс. Сам тот факт, что CNN размышляет на тему возможности телефонного разговора и нажима американского руководителя или руководительницы на Путина свидетельствует о том, что для Соединенных Штатов это не последний вопрос, что там есть потребители, что там есть слушатели, которые хотят знать ответ.

То есть мы остаёмся в каком-то, если не в фокусе, то где-то там близко к этому фокусу. Не в десятке, а, возможно, в восьмерке [приоритетных задач]. И это даёт основания нам надеяться на то, что кто бы ни был избран, Украина останется «знаком вопроса» с небольшим позитивом для нас, поэтому это будет решаться.

Что касается возможности телефонного звонка, то прежде всего наоборот: не Трамп и не Харрис будут звонить Путину. В таких случаях иностранные лидеры звонят победителю и его поздравляют. И вот в этой ситуации, когда его поздравляют, он может использовать в определенной степени этот момент и поставить свои вопросы или условия.

Будет ли это делать Харрис? Я сомневаюсь. Будет ли это делать Трамп? Несомненно. Он будет много чего заявлять, требовать и говорить. Будет ли это иметь эффект? Это другой вопрос. У меня есть сомнения.

[Путин вообще может звонить и поздравлять кого-то из победителей], бесспорно. Это не просто так он берет телефон (говорят, что у него даже мобильного нет), а через помощников все это делается. Я не знаю, какая была бы реакция Харрис, но Трамп, наверное, захочет переговорить.

Наверное, его таки будут поздравлять — не только «путины», но и разные люди. Я уверен, что китайский президент будет звонить, все европейцы само собой. Может и какой-то Мадуро (президент Венесуэлы — Ред.) позвонит. То есть это нормальный естественный процесс, он произойдет. И это есть возможность для какого-то первого контакта, который заложит тон — вот это главное. Будет тон приемлемый, будут дальше контакты между дипломатами или военными.

Но должны ли мы на это возлагать какие-то надежды? Наши надежды должны быть прежде всего на внутреннюю мобилизацию тех, кто может воевать, и на то, чтобы каждую неделю нам приходили полмиллиарда долларов в виде вооружения. Вот это наша надежда на сегодня.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский