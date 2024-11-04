Урок Молдовы для Беларуси 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

4.11.2024, 13:17

3,844

Диаспора имеет огромное значение.

Выборы в Молдове состоялись, можно подводить некоторые итоги.

Начнем с позитива. Победила Майя Санду, которая определенно отстаивает европейский путь развития страны. Пророccийская тусовка во второй раз проиграла. С этим можно поздравить, хотя все только начинается.

Кремль и его марионетки не смогли победить, несмотря на весь спектр грязных приемов: от подкупа до подвоза «избирателей».

Молдова, пусть, и на тоненького, но сдала свой тест на европейскость.

Не очень приятным выводом является то, что западные партнеры ограничились наблюдением за процессом. И, вероятно, их бы устроил любой результат, так как это «выбор народа». Поразительным здесь являлось бы то, что это очередная страна, в которой Запад смирился бы с победой Кремля. И закрыл бы двери, как это уже произошло с Грузией. Мол, доля у вас такая — сражаться с Кремлем самостоятельно. Европа провалила тест на европейскойсть в очередной раз.

Кремль не оставит ситуацию просто так. Будет заявлять устами своих марионеток о фальсификациях, пытаясь еще поставить под сомнение результат. А есть еще Приднестровье и Гагаузия, в которой результату голосования позавидовал бы сам Путин или его синепалый друг. Поэтому не исключены попытки разорвать страну или взорвать Молдову изнутри. И вот тут будет еще более серьезный тест на европейскость для ЕС.

В Молдове все только начинается. Нужны срочные реформы, нужна десоветизация населения, нужна помощь Европы во всем этом. Роccия так просто не отпустит.

И, наконец, выводы для Беларуси. Диаспора имеет огромное значение, когда голоса считают. Именно поэтому хунта лишает ее голоса.

Из-под хунты и российского влияния придется выгребать самим. Западные партнеры упорно не хотят принять данность в Москве думают категориями времен разгара холодной войны. И, по крайней мере, Восточная Европа должна понимать, что это значит, но нет.

Итогом ускоренных «выборов» от Лукашенко, как ни парадоксально, станет ускоренный развал хунты в ее текущей конфигурации.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com