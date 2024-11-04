The Times: НАТО разрабатывает армию роботов 2 4.11.2024, 13:18

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Которая сможет взаимодействовать на земле и в небе.

Страны НАТО активно разрабатывают новое вооружение, которое позволит получить технологическое преимущество над РФ. Издание The Times рассказало о наземном роботе на военной базе в Латвии, которым управляет испанский оператор через сеть 5G из Мадрида.

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, этот аппарат пока используется в «ограниченном масштабе», однако теперь НАТО хочет, чтобы он бесперебойно работал на «более глубоком уровне».

Речь идет о том, чтобы можно было координировать много роботизированных систем и они работали вместе - роботы на земле, дроны в небе под контролем военных вдали от линии фронта.

«Будущее современной войны формируется в Украине. Для преодоления российской угрозы сохранения технологического преимущества является чрезвычайно важным. Я хочу подчеркнуть важность не отставать», - сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

По его мнению, предыдущие обязательства НАТО по обороне были «недостаточными» и могут «оставить нас позади». Премьер считает, что страны Альянса всегда должны ставить перед собой новые цели.

Как указывает издание, также был разработан «летающий Джавелин» - система высокоточного оружия Beak. Она запускает боеприпас и возвращается на базу, что более практично, в отличие от дорогих дронов-камикадзе.

Также создано беспилотное наземное транспортное средство, которое транспортирует раненого солдата в безопасное место, и надводный корабль, который может патрулировать территорию без экипажа.

На фоне усилий НАТО в технологической сфере для стран-членов есть и другие проблемы. В частности, возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США,

По словам Михала, он, как и Трамп, хочет, чтобы союзники по НАТО делали больший вклад в оборону. Эстония вскоре будет тратить на оборону 3,5% национального дохода, тогда как Великобритания тратит на это 2,3% ВВП.

В то же время политик поддерживает план победы президента Украины Владимира Зеленского, который он описал как «надежный». Это поставило бы Украину в более сильную позицию, а Россию принудило бы к переговорам.

«А не наоборот. Потому что, честно говоря, мы знаем Россию - вежливость для них является слабостью», - подчеркнул Михал.

Он также выступил против ограничений на использование Украиной оружия большой дальности.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина добавила, что ожидание результатов выборов в США уже привело к «непредсказуемому будущему» во время конфликта в Украине и на Ближнем Востоке. Как она объяснила, союзники нуждаются в сильном лидерстве со стороны Штатов.

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