Конец тирана

Конец тирана1
- Андрей Зубов
- 4.11.2024, 13:30
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Диктатор всегда тешит себя мыслью, что его будут славить в веках.
Нет мысли более глупой. Что посеешь – то и пожнешь. Если ты несчетно обрекал на смерть людей, алчно обогащался и «брал от жизни все», услаждал свой слух лживыми восхвалениями подхалимов и был причиной страданий тех, кто осмеливался говорить тебе правду, то конец твой будет жалок и посмертной участью твоей будет презрение. Тщательно скрываемая правда о тебе выйдет наружу, а сотканная ложью парча панегириков обратится в смех и позор. Так бывает всегда.
Так стало и с Брежневым, увешивавшем себя звездами и орденами, раздувавшемся от тщеславия рядом с выдающимися государственными деятелями демократических стран, действительно избранных своими народами, а не получившими власть в результате заговора и бандитской сделки.
В этой беседе, дорогие друзья, я подвожу итог восемнадцатилетнему брежневскому правлению. Впрочем, даже не я, а сама эпоха устами многих очевидцев подводит итог. Мне осталось только собрать и представить вам факты и свидетельства.
Я знаю, о чем подумали вы. Да, так будет с каждым, незаконно присвоившим себе власть и дерзнувшим распоряжаться народом и страной, как своей собственностью. Проклятье и позор не отойдут от него, как не отходят от «дорогого Леонида Ильича». А ведь он еще не худший из тиранов.
Андрей Зубов, «Фейсбук»