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Обновлен рейтинг «народных» смартфонов

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  • 4.11.2024, 13:32
  • 2,534
Обновлен рейтинг «народных» смартфонов

Ими больше всего довольны владельцы.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за октябрь 2024 года. В этот раз в списке Android-смартфоны, которыми больше всего довольны их владельцы. 

Из средней оценки получается рейтинг моделей – вот какие смартфоны лучше всего удовлетворяют нужды владельцев:

1 OPPO Find N3 (99,26%);

2 iQOO 13 (98,18%);

3 Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,89%);

4 Redmi Note 14 Pro+ (96%);

5 Samsung Galaxy S23 Ultra (95,34%);

6 Vivo X Fold 3 Pro (95,07%);

7 Samsung Galaxy S24 (94,88%);

8 OPPO Find X7 Ultra (94,72%);

9 Huawei Pura 70 Ultra (93,68%);

10 IQOO 12 Pro (93,26%).

Лидером среди пользователей стал малоизвестный на глобальном рынке OPPO Find N3. Он выполнен в популярном форм-факторе «смартфон-книжка» и выдерживает до 1 млн складываний и раскладываний. Начинка у него при этом флагманская.

В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть Samsung Galaxy S23 Ultra. Несмотря на выход преемника S24 Ultra, данная модель до сих пор остается в фаворите благодаря хорошим характеристикам. На последнем месте расположился IQOO 12 Pro, который позиционируется как геймерский смартфон.

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