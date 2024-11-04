Российская экономика дышит на ладан 3 Иван Яковина

4.11.2024, 13:39

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Иван Яковина

Что окончательно ее обрушит?

В последние месяцы в РФ сильно подорожали куры, яйца, сливочное масло и картошка. Сейчас на очереди молоко. Его производители объявили, что нынешние цены неадекватны, нужно их поднять процентов на 50. Если не поднимут, молоко просто пропадет из магазинов.

Думаю, мы видим, как настоящая инфляция в процентов 30 пытается сейчас вырваться из рамок официальной — около 8%.

Государственные органы пытаются этому помешать административными методами, но эта борьба с политической точки зрения заранее проиграна. Если у них получится, начнется дефицит молока. Если нет — цены так или иначе вырастут.

Мне кажется важным вот еще какой момент: начинается рост цен на всю еду, по всему фронту. Отдельные ценовые кризисы сливаются в один большой. И нет никаких предпосылок для замедления этого процесса.

Помните, как началось падение китайской экономики?

Банкротом стала крупнейшая в стране строительная компания Evergrande, которая набрала долгов на $210 млрд, но не смогла с ними расплатиться. В водоворот от ее затопления косяком полетели другие строительные компании, некоторые банки и много кто еще. В результате Китай утратил мотор развития своей экономики и постепенно сползает в тяжелейший кризис.

Так вот, в России на неделе появилась своя Evergrande — самая большая в стране строительная компания «Самолет». Ее акции обвалились в три раза, топ-менеджмент быстрее всех продает акции за любую цену. Долгов у нее поменьше — несколько сот миллиардов рублей, но все-таки РФ и не Китай.

Отдавать долги «Самолету» нечем. Он строил сотни домов в надежде на поток покупателей с льготной ипотекой. Строил не на свои деньги, а на заемные. Теперь вот льготную ипотеку отменили — покупатели моментально исчезли. А задранная до 21% ставка Центробанка заставляет выплачивать банкам абсолютно конские проценты по ранее взятым кредитам.

Спасти «Самолет» никакой реалистичной возможности нет. Когда он обрушится, будут и обманутые дольщики, и разоренные банки, и спад в металлургии и в строительном бизнесе.

Кроме того, сейчас выясняется, что финансовое положение остальных игроков на рынке тоже очень шаткое. Вполне вероятно, что уже зимой косяком пойдут банкротства строительных компаний. Эта отрасль в огромной опасности сейчас.

Российская экономика дышит на ладан. В 2025 году она начнет разрываться и рассыпаться на многих направлениях одновременно.

Нужно продержаться до этого момента.

Иван Яковина, New Voice

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