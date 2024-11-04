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Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

  • 4.11.2024, 13:46
Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
Егор Шарангович

Для взятия ворот белорусу потребовались шесть бросков.

Белорусский нападающий Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Случилось это в противостоянии «Калгари» и финалиста Кубка Стэнли – 2024 «Эдмонтона». Встреча осталась за «Ойлерз» – 4:2.

Егор Шарангович играл во втором звене. На счету белоруса более 18 минут на льду (22 смены). При этом Шарангович почти четыре минуты отыграл в большинстве и меньшинстве своей команды.

Для взятия ворот белорусу потребовались шесть бросков: помимо гола, один удар был в створ, два – мимо ворот, а еще два заблокировали соперники.

Егора использовали на вбрасываниях, он выиграл 8 из 14 дуэлей (57%) и закончил встречу с показателем полезности «-1». Несмотря на поражение, Шарангович был признан третьей звездой матча.

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