СМИ опубликовали проект мирного договора между РФ и Украиной 6 4.11.2024, 13:52

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Его обсуждали в 2022 году.

Расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода» «Система» получил не публиковавшийся ранее документ — первые предложения России по мирному договору с Украиной, составленные вскоре после полномасштабного вторжения в 2022 году. Он раскрывает, чего именно Россия добивалась в первые недели войны, каким видела будущее Украины в случае ее капитуляции — и почему эти условия были невыполнимыми, «Настоящее время» материала.

Как пишут расследователи, документ проливает свет на изначальные цели вторжения России и содержит список условий для прекращения огня и заключения мира. Эти предложения российская сторона передала украинским делегатам в ходе третьего раунда переговоров в Беларуси.

Документ предоставил «Системе» украинский источник, знакомый с ходом переговоров; его подлинность подтвердил источник с российской стороны (оба они попросили об анонимности, так как не уполномочены комментировать вопрос публично).

Датирован документ седьмым марта 2022 года. В нем шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. Восемнадцать статей охватывают самые разные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России.

Как отмечают расследователи, документ был составлен задолго до аннексии Россией четырех украинских регионов в сентябре 2022 года, и в нем, соответственно, не упоминаются Херсонская и Запорожская области, но есть давно и публично озвученные пожелания РФ, чтобы Украина полностью отказалась от Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

Чего хотела Россия

Россия изначально требовала сократить до минимума всю украинскую армию — а точнее, до 50 тыс. человек, включая 1,5 тыс. офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Если бы это желание исполнилось, у Украины осталось бы всего четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков. По состоянию на 2022 год это было меньше армии соседней Беларуси.

Украине предлагалось «не разрабатывать, не производить, не приобретать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы больше 250 км». Именно такое расстояние, например, отделяет Крымский мост от контролируемого Украиной Гуляйполя, расположенного неподалеку от линии фронта. Более того, Россия оставляла за собой право в будущем запрещать Украине «любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных изысканий».

В представлениях России Украина должна была «признать независимость» так называемых Донецкой и Луганской «республик» — причем в границах административных областей Украины (по состоянию на 24 февраля 2022 года Россия контролировала только часть этих областей; к концу 2024 года у нее все еще нет полного контроля над этими территориями).

Авторы российского документа полагали, что именно Украина должна взять на себя расходы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.

Россия также требовала отмены всех санкций — как украинских, так и международных — и отзыва всех международных исков, поданных с 2014 года.

В дополнение к этому Россия настаивала на присвоении русскому языку статуса государственного и восстановлении всех имущественных прав Украинской православной церкви Московского патриархата.

Наконец, авторы проекта требовали «отменить и более не вводить любые запреты символики, ассоциируемой в государствах с победой над нацизмом», то есть фактически снова легализовать в Украине советские и коммунистические символы. К документу приложен перечень украинских законов, которые авторы назвали примерами «нацификации и героизации нацизма». Примечательно, что под эту категорию попали законы «Об увековечении победы над нацизмом» и «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима».

Что Украина получала бы в ответ

По сути, этим документом Россия предлагала Украине только «режим прекращения огня» и «мероприятия по прекращению боевых действий». Ни о каком отводе российских войск с территории Украины речи не шло: Россия брала на себя обязательство исключительно не расширять уже контролируемую на тот момент территорию.

Украине в это же время предлагалось отвести все свои войска на пункты постоянной дислокации (или места, «определенные РФ»), а иностранным партнерам — немедленно прекратить любую помощь и отозвать из Украины всех сотрудников, имеющих отношение к военным формированиям, включая военных советников.

Российские войска, а также силы национальной гвардии, по плану авторов предложений, должны были остаться на своих местах вплоть до выполнения Россией и Украиной «всех обязательств по этому договору». Поскольку эти обязательства включали масштабные изменения в законодательстве, разоружение и принятие международных гарантий, российская армия в случае заключения такого соглашения могла бы стоять под Киевом годами. Контроль над разведением войск Россия также предлагала взять на себя, допуская участие Украины и, при необходимости, Генерального секретаря ООН.

«Документ был структурирован так, будто Украина была агрессором, побежденным на поле боя, — что, конечно, не соответствовало реальности. Трудно сказать, была ли это попытка вести переговоры добросовестно, ведь такие условия были бы неприемлемы для любого украинца. Они нейтрализовали бы Украину до такой степени, что она стала бы беззащитной», — прокомментировал «Системе» документ ведущий эксперт центра Карнеги Эрик Чарамелла.

Как менялись договоренности

Все описанные выше требования — это стартовые переговорные позиции, с которых российская делегация начала переговорный процесс длительностью в несколько недель.

Поначалу переговоры были интенсивными: после первых встреч в Минске в начале марта 2022 года делегации часто созванивались, обменивались предложениями и ежедневно фиксировали новые версии и правки.

«По поведению российской делегации было заметно, что Путин лично держит руку на процессе, — рассказывает знакомый с историей переговоров источник «Системы» среди украинских политиков. — Иногда, когда [украинская делегация] предлагала что-то, [помощник Владимира Путина, глава российской переговорной группы в 2022 году Владимир] Мединский вставал и уходил звонить — явно в Москву. Потом возвращался и озвучивал уже позицию Путина по этому поводу». Собеседники «Системы» как в Москве, так и в Киеве сходятся в том, что все выглядело так, будто бы Путин действительно был заинтересован подписать какой-то договор.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что по поздним публиковавшимся версиям документа, заметно, насколько снизились первоначальные требования России и насколько украинской делегации удалось изменить формулировки и сдвинуть многие принципиальные вопросы.

Самое главное изменение касалось описания механизма гарантий безопасности нейтральной Украине от стран-участниц договора (в число которых предлагалось включить Великобританию, КНР, РФ, США, Францию; Россия предлагала участие еще и Беларуси, Украина — Турции). Эту статью составляли по образцу пятой статьи о коллективной обороне Североатлантического договора: если бы в будущем на Украину вновь напали, другие страны обязались бы защищать ее военными силами.

Второй важный пункт касался вопросов территориальной целостности Украины и международного признания границ. В марте 2022 года предложения российской делегации звучали так: есть Крым и Севастополь в составе России, есть отдельные Донецкая и Луганская «республики», а есть остальная часть Украины, которая должна разоружиться и переписать свои законы.

К апрелю стороны согласовали иную концепцию: Украина остается в своих международно признанных границах, включая Крым, Севастополь и некие неуточненные территории, на которые не распространяются гарантии безопасности. В принятом в конце марта в Стамбуле коммюнике уже указывалось, что статус Крыма и Севастополя будет решаться дипломатически.

Все пункты, касающиеся статуса языка, языковых квот и изменения исторических концепций, украинская делегация просто отказалась обсуждать.

Согласно последней версии договора, украинская и российская делегации все еще расходились во мнениях по поводу численности украинской армии. Украина настаивала на 250 тысячах военнослужащих (примерно столько и было до полномасштабного вторжения), тогда как Россия предлагала ограничиться 85 тысячами.

Были ли стороны близки к заключению договора — и почему этого не произошло

Источники «Системы», знакомые с позициями как украинской, так и российской делегаций, сходятся в том, что Россия и Украина были скорее далеки от какого-то соглашения, хотя стороны и проделали огромную работу и обрисовали параметры этого возможного соглашения.

Последний известный вариант договора от 15 апреля 2022 года создавал впечатление, что сторонам оставалось согласовать лишь незначительные формулировки. Однако именно эти детали оказались самыми сложными — и на том этапе неразрешимыми.

Для украинской делегации принципиальным моментом было то, кто же именно и в каком порядке станет оказывать военную помощь, если в будущем возникнет новая угроза безопасности Украины. Формулировка, предложенная Украиной, означала, что государства-подписанты договора смогут делать это как коллективно, так и по отдельности.

Россия настаивала на другой формулировке: согласно этому предложению, решение о защите Украины должно было быть только коллективным. То есть сама Россия, как подписавшаяся под договором, могла бы в теории наложить вето на решение о защите Украины от собственного нападения.

Украинскую делегацию такой план не устраивал.

Собеседник «Системы», знакомый с работой российской делегации, уверяет, что самым неразрешимым вопросом, делающим этот проект договора бесконечно далеким от подписания, был вопрос территорий и того, как обозначать, на какие земли будут распространяться гарантии безопасности: на всю территорию Украины в международно признанных границах? вплоть до линии разграничения, проходившей до 2022 года? на те населенные пункты, куда еще не ступила нога российского солдата — а все остальное останется «серой зоной»?

Российская делегация прописала в договоре, что нарисует карту, на которой будут отображены границы тех территорий, которые по договору смогут защищать гаранты.

«Возможно, Путина бы устроило разграничение с созданием некоего „пояса“ от Донбасса до Крыма», — предполагает близкий к Кремлю собеседник «Системы». Эту возможную карту так никто и не видел, и неизвестно, нарисовали ли ее в 2022 году в Москве вообще.

Последняя версия договора с предложениями сторон датирована 15 апреля 2022 года. После этого все переговоры по хоть какому-либо мирному политическому соглашению прекратились, а российские и украинские чиновники, согласно официальным заявлениям, контактировали исключительно по вопросам обмена пленными, возвращения детей и зерновой сделки.

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