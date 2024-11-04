Синоптики рассказали, какой будет эта неделя 4.11.2024, 13:54

Фото: Charter97.org

Солнце будет периодически проглядывать сквозь облака.

На 4 ноября в Беларуси во всех областях, кроме Брестской, объявлен оранжевый уровень опасности. Возможна гололедица и сильный ветер порывами 15-20 м/с, местами 21-24 м/с.

Как рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ, начало ноября ознаменуется ветреной, холодной и ненастной погодой, но в середине недели в Беларусь придут более теплые воздушные массы. Осадков будет немного и солнце будет периодически проглядывать сквозь облака.

В начале недели на погоду будет влиять атмосферный фронт, который принесет кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега в северо-восточной части страны. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман, видимость ухудшится до 500 метров. Ветер будет дуть с севера и северо-запада, его скорость будет умеренной, но временами он будет усиливаться.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до +3 °C. В понедельник днем ожидается температура от +1 до +8°C, во вторник – от +1 до +7°C.

К середине недели погодные условия будут определяться областью высокого атмосферного давления и влажными воздушными массами. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие кратковременные осадки. Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость будет умеренной. Влажность воздуха составит до 70%. Ночью и утром возможен слабый туман, а на востоке Беларуси – слабый гололёд.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +1°C. Днём воздух прогреется от +3°C на востоке до +11°C на западе.

В начале второй половины недели ожидается потепление. Причиной тому станет область высокого атмосферного давления. Осадки не предвидятся, влажность воздуха составит около 80%. В утренние часы местами будет наблюдаться туман. Ветер будет дуть с юго-запада и запада, его скорость будет умеренной. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7°C. В четверг днем ожидается от +9 до +12°C, в пятницу – от +6 до +10°C.

В заключительные дни недели ожидается переменная облачность. В большинстве регионов осадков не ожидается. Ночью и утром местами наблюдается туман, видимость составляет до 500 метров. Ветер будет дуть с запада и северо-запада, его скорость будет умеренной. Влажность воздуха составит до 80%.

Ночью температура воздуха будет варьироваться от +1 до +6°C, в середине дня в субботу – от +6 до +11°C. А в воскресенье – до +11°C.

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