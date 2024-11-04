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Украинский артист рассказал, как в начале войны ему позвонил российский певец Лепс

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  • 4.11.2024, 13:59
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Украинский артист рассказал, как в начале войны ему позвонил российский певец Лепс
Артем Лоик и Григорий Лепс / коллаж УНІАН

Это был их последний разговор.

Украинский рэп-исполнитель Артем Лоик поделился впечатляющими деталями своего последнего разговора с российским певцом Григорием Лепсом, который состоялся в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, пишет unian.net.

По словам артиста, Лепс позвонил, чтобы узнать о ситуации в Украине, но его реакция на начало войны шокировала Лоика.

В интервью Славе Демину для проекта «Муз_Тренд» Лоик рассказал, что во время разговора Лепс, ссылаясь на популярный российский нарратив, утверждал, что «все не так».

«Я ему объяснил, как у нас дела, а он ответил, что крови мало. Его реакция мне не понравилась, и это был последний наш разговор», - рассказал певец.

Лоик также вспомнил о своем предыдущем сотрудничестве с Лепсом, которое происходило в начале его карьеры, когда он писал тексты, но не имел возможности их записать.

«Мне никто не предлагал, тогда Лепс не был таким зашкваром, как сейчас! Я понял, что есть возможность, чтобы мое творчество услышали. Они (продюсеры, - ред) просто нашли мой номер, и Лепс мне позвонил. Он сказал, что хочет спеть совместную песню», - отметил певец.

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