А работать кто будет? 4 4.11.2024, 14:00

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Фото: bymedia

Для новых белорусских заводов может не хватить рабочих рук.

В следующем году белорусские власти делают ставку на инвестиции, как драйвер экономического роста. Правительство готовится потратить миллиарды долларов на создание десятков новых производств и модернизацию старых. Есть, правда, одна проблема, которую не решишь никакими миллиардами инвестиций. Пока правительство строит планы, как настроить новых заводов, на старых заводах все больше не хватает людей, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Среди самых масштабных проектов – гигантский завод холодильников и модернизация цементной отрасли. Второй целлюлозно-картонный комбинат и открытие завода по производству автобусов. Начало строительства гигантского завода холодильников и запуск 60 новых молочно-товарных ферм. А еще, если очень повезет и Россия расщедрится на новый кредит, то и вторая атомная электростанция.

На вопрос, где взять денег, ответ у белорусских властей в общем-то есть. Денег можно попросить у России. И, может быть, Россия даже не пожадничает и что-нибудь да даст.

А вот другую проблему так просто не решишь. И даже Россия в ее решении не поможет. Потому что денег можно взять взаймы, станки купить, заводы построить. Но новых людей так сразу не нарожаешь.

По данным европейской статистики, за последние четыре года только в ЕС могло выехать до полумиллиона белорусов. А есть еще Россия. И по крайней мере, до 2020 года масштабы трудовой эмиграции белорусов в Россию были значительно выше, чем масштабы эмиграции в Евросоюз.

«Тогда как одна часть населения уезжает из страны, а другая стареет и выходит на пенсию, на смену им приходит относительно малочисленное молодое поколение», - написал академический директор BEROC Лев Львовский в опубликованном недавно исследовании.

Безработица в Беларуси снизилась до рекордно низкого уровня в 3 процента. Количество занятых в экономике за последний год уменьшилось на 32,5 тысячи человек. Общее количество свободных вакансий все время растет и сейчас составляет около 170 тысяч.

Лучшее, что смогли придумать белорусские власти для решение проблемы кадрового голода, – отменить ограничения на выплату пенсий работающим пенсионерам. Пенсионеров у нас действительно много. Но для того, чтобы продолжать работать у пенсионеров есть естественные возрастные ограничения. Те, кто может работать, работали и раньше. По состоянию на начало сентябре каждый пятый белорусский пенсионер продолжал трудиться.

Поэтому пенсионерами проблему кадрового дефицита не решишь. А никаких других опций для ее решения у белорусских властей нет.

Еще пару лет назад проблемой госпредприятий была избыточная численность работников. Сейчас даже тем заводам, которые есть, приходится в буквальном смысле охотиться за головами. Так что построить новые заводы можно. Только вот работать на них заводах будет некому.

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