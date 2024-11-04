В Гродно 21-летнего курсанта Академии МВД приговорили к 15 годам колонии

В Гродно 21-летнего курсанта Академии МВД приговорили к 15 годам колонии8
- 4.11.2024, 14:13
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За «измену государству».
В Гродно за «измену государству» судили 21-летнего курсанта Академии МВД Илью Нарышкина. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».
Приговор парню огласили еще 14 августа, но известно о нем стало только сейчас. Илье Нарышкину вменялась ч. 1 ст. 361−1 (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию) и ч. 2 ст. 356 УК (Измена государству).
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Судья Илью Нарышкина признал виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы. Его также обязали выплатить 600 базовых величин (24 тысячи рублей) штрафа.
Илья родился в Слониме, часть детства провел в Гродно. Его отец — украинец, родом из Кривого Рога. Еще в советское время он закончил авиационное училище и работал инженером-механиком в разных уголках СССР. С мамой обвиняемого они давно не живут вместе.
После школы Илья Нарышкин поступил в Академию МВД. Он учился на третьем курсе уголовно-исполнительного факультета.
«Известно, что во время учебы он жил активной жизнью: выступал в конкурсах и участвовал в интеллектуальной игре „Башня“. Последние публичные данные о нем датируются мартом 2023 года. Возможно, 21-летний Илья Нарышкин хотел присоединиться к белорусским добровольцам в Украине. По статьям, которые ему предъявлены, в последнее время чаще всего судили людей, которые намеревались поехать воевать на стороне Украины. Некоторые из них переписывались с созданными спецслужбами фейковыми ботами полка Калиновского», — сообщили в «Вясне».