закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин и китайский пример

1
  • Владимир Пастухов
  • 4.11.2024, 14:14
  • 1,456
Путин и китайский пример

В этом как раз и заключается главный риск.

За исключением совсем «упоротых» режимов никто не промотирует изоляцию в ее абсолютном и законченном виде как полное отгораживание от мира. Даже талибы и тот же набивший уже оскомину северокорейский режим так или иначе взаимодействуют с внешней средой. В основном же политику изоляции интерпретируют как политический «полупроводник» – систему фильтров, которые ослабляют «чуждые и деструктивные» внешние воздействия на режим. Изоляционизм – это всегда протекционизм и защита от конкуренции при помощи политических и иных мер.

В этом как раз и заключается главный риск. Как только ты «выпиливаешь» себя из мировой системы, где доминирует жесткая конкуренция, ты начинаешь «тупить», и в конечном счете оказываешься в кювете истории. Такие штуки проходят на короткой дистанции как маневр. Но если во время такого маневра происходит подвисание, отставание системы приобретает необратимый характер, и политический режим, который неосторожно воспользовался этим коварным «лекарством», быстро превращается в «больного человека» своей эпохи. В конце XIX века в Евразии таким «больным человеком» была Турция, в конце XX века – СССР. 

Эту угрозу хорошо понимал Троцкий, который в 1926 году предрекал товарищам по партии гибель режима именно вследствие искусственной изоляции от конкуренции на внешних рынках и связанной с этим технологической стагнации. Правда, выход подсказывал странный: сделать ставку на разжигание пожара мировой революции, чтобы, видимо, уничтожить конкуренцию и конкурентов в планетарном масштабе на корню. Этого, к счастью, не случилось, а прогноз сбылся: СССР, замкнувшийся в себе с помощью бесчисленных фильтров, просто в какой-то момент отстал от мира на одно технологическое поколение и умер от перенапряжения сил при попытке догнать и перегнать. 

Путин, повторяя этот маневр с выпиливанием и зависанием, без сомнения получит для России в XXI веке тот же самый результат. Вопрос только во времени, которое потребуется для того, чтобы совершить еще один полный круг истории и упереться в тот же самый «финиш» повторно. Именно поэтому китайцы, хлебнувшие в своей истории изоляционизма полной ложкой, так не хотят ни из чего «выпиливаться», хотя, казалось бы, могли. И заодно уже, раз к слову пришлись, поддерживать Россию во всех безумных путинских начинаниях они будут ровно постольку, поскольку это не бросает вызов их нормальной интегрированности в мировую капсистему. 

В этой мировой капсистеме, которая, хотим мы это признавать или нет, давно стала глобальной, идет война за подвижные, перетекающие с места на место ресурсы, в том числе – технологии и финансы. Побеждает в этой войне тот, кто может эти ресурсы заставить течь от других к себе. Россия сегодня в этой борьбе за перераспределение мировых ресурсов – чуть ли не главный лузер. Она, конечно, им стала не сейчас, но Путин своей «священной войной» ее окончательно добил.

В 1992 году Россия и Китай приблизительно одновременно осуществили перевод плановой экономики на рыночные рельсы, правда Китай до этого 14 лет готовился к этому переходу. На тот момент ВВП России был приблизительно равен китайскому (в пересчете на американские доллары 460 миллиардов у России против 425 китайских). За каких-то 30 лет к началу российско-украинской войны экономика Китая стала крупнее российской по разным оценкам в 8-10 раз (ориентировочно 2.2 триллиона у вставшей с колен России  против 17.7 у Китая). Достигнуто это было за счет разумного взаимодействия с Западом (и, в общем-то, на его деньгах и технологиях), бодаться с которым Китай начал не раньше, чем твердо встал на ноги, да и то делает это с огромной осторожностью. На мой взгляд, это лучший эмпирический ответ на вопрос о том, какая модель – закрытая или открытая – является более эффективной. Китайский пример важен не тем, что коммунистический режим не отказался от диктатуры, а тем, что он, несмотря на это, открылся для свободной конкуренции с Западом. Путин смотрит в китайскую «Книгу перемен», да видит там что-то совсем не то…

Владимир Пастухов, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский