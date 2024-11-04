Как выглядит сейчас самый длинный в Беларуси подвесной мост
- 4.11.2024, 14:18
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По проекту, участок посередине моста будет стеклянным.
В Мостах, в 60 километрах от Гродно, продолжается реконструкция самого длинного моста в Беларуси через Неман, пишет телеграм-канал pul4region.
Работы планируют завершить в первом квартале 2025 года, и, если все пойдет по плану, возможно, уже в начале года по нему можно будет пройтись.
На данный момент 193-метровый мост полностью разобран, но канаты длиной 2,5 км и весом около 40 тонн уже готовы к установке. Сейчас активно строятся опоры, и две из четырех уже на месте.
По проекту, участок посередине моста будет стеклянным, а сам стеклянный пол будет украшен стильной подсветкой.