ВСУ ударили по российскому кораблю в порту Бердянска 1 4.11.2024, 14:27

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Россияне в спешке вывели суда.

Успешные удары украинских войск по железной дороге и порту во временно оккупированном Бердянске сделали невозможным их использование для военной логистики россиян. Об этом в эфире «24 канала» сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко выразил надежду, что аналогичные атаки могут быть осуществлены на других оккупированных территориях, чтобы замедлить продвижение российских войск и не дать им построить логистику.

Также он отметил, что в результате удара БпЛА 31 октября был поврежден российский корабль, и сейчас порт в Бердянске стоит пустым.

«С 31 октября оккупанты начали их выводить из порта, в том числе то судно, которое повреждено. Электроснабжение было фактически уничтожено из-за попадания в подстанцию, которая тоже вероятно была одной из целей, потому что из-за вывода ее из строя обесточивается работа Бердянского порта, делаются невозможными погрузочно-разгрузочные работы», - пояснил Андрющенко.

Сейчас на месте удара продолжаются ремонтные работы, однако продолжительность их проведения неизвестна. Советник городского головы Мариуполя сообщил, что во время атаки на порт пострадали оккупанты, ведь удар пришелся на промышленные склады.

По словам Андрющенко, эта атака оказалась довольно успешной и вдохновляет украинцев на оккупированных территориях.

«Теперь видим целенаправленную работу украинских Сил обороны вместе с нашим партизанским движением по обезвреживанию логистики врага. Удар по порту - это финальная точка в цепи», - отметил Андрющенко.

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