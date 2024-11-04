Украинские пилоты дронов обошли рекордсменов-снайперов США 4.11.2024, 14:32

Это меняет правила войны.

Пилоты беспилотников стали самыми смертоносными солдатами на современном поле боя, они способны доставить взрывную мощь гранатомета с точностью снайпера и на дальность, с которой бьет артиллерия.

В Украине операторы БПЛА создали нейтральную зону перед линией фронта, которая в этом году помешала массированной российской армии прорвать оборону, пишет в понедельник, 4 ноября, The Wall Street Journal.

Как отмечает автор публикации, российские силы, более многочисленные и лучше оснащенные, не добились прорыва и понесли большие потери «главным образом благодаря операторам дронов».

Один из них — 29-летний Александр Дахно из 47 отдельной механизированной бригады. По его словам, он убил за полтора года около 300 российских оккупантов.

«Что почти вдвое больше, чем приписывают самому смертоносному американскому снайперу, главному старшине Крису Кайлу, служившему в Ираке. У некоторых коллег Дахно даже более высокие цифры», — пишет WSJ.

Украина стала первой страной, которая интегрировала подразделения беспилотников в большинство бригад своих вооруженных сил, где они, как правило, создают собственные техноцентры и мастерские для производства боеприпасов.

В то время, как Россия может выпустить в небо большее количество дронов, Украина имеет преимущество в опытных пилотах и технологиях.

«Инновационное использование Украиной малых воздушных дронов дает ей преимущество с тех пор, как ее гораздо более крупный сосед начал вторжение в феврале 2022 года», — отмечает автор публикации.

В WSJ подчеркивают, что подавляющее большинство тех, кто теперь состоит в подразделениях беспилотников, никогда ранее не служили в армии.

Дахно, заядлый игрок в видеогеймер в юности, которого мать часто ругала за слишком долгое сидение за играми, недавно направил большой дрон с видом от первого лица, оснащенный бомбой, в школьный зал, где прятались оккупанты. Школы больше нет, рассказал пилот журналисту WSJ.

За лучшими операторами дронов, пишет издание, стоят организации, которые работают как упорядоченные технологические стартапы. Инновации, логистика и коммуникации, а также грамотная военная тактика — вот их ключ к успеху.

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