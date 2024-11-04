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Кадыров испугался

  • Вадим Денисенко
  • 4.11.2024, 14:45
  • 6,698
Кадыров испугался
Вадим Денисенко

Что стоит за мифом о «чеченских добровольцах».

Кадыров заявил, что готов отправить на войну в Украину 84 тысячи чеченцев. Это миф.

Население Чечни по данным 2024 года — 1,55 млн человек. Чуть больше половины — женщины, и около трети населения — дети до 18 лет, плюс пенсионеры. Таким образом, общая численность взрослого мужского населения составляет примерно 400-450 тысяч. Может ли Кадыров, который всегда очень бережно относился к чеченцам на фронтах, отправить на смерть каждого пятого-шестого мужчину? Более того, не за деньги, а добровольцами? Возможно, но только в том случае, если он верит, что завтра закончится война. Но почему-то, мне кажется, он в это не верит.

Конечно, теоретически, он мог набрать какую-то часть мужчин в других регионах. Но представить себе, что он это сделал настолько незаметно, что этого никто не видит, мне довольно сложно (84 тысячи — это трехмесячная норма набора для армии РФ по всей России).

Что еще может побудить Кадырова организовать такую армаду (российская группировка на Курщине — 50 тысяч)? Только страх, что завтра его может снести Кремль. В это я также не верю.

Действительно, игрой в кровную месть против сенатора Сулеймана Керимова (напомню, это связано с контролем за крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries) Кадыров, де-факто, подставил Путина, и ответ обязательно будет. Дело в том, что Путин лично обещал эту компанию Керимову, и Кадыров, влезши в эту историю, поставил под сомнение действия Путина. Тем не менее, ответ этот будет не завтра, а как всегда в путинской модели поведения, с оттяжкой. Причем, это не означает увольнение или что-то подобное. Классический пример такого типа мести — конфликт Сечин («Роснефть») — Улюкаев (экс-министр экономразвития). Сечин добился посадки Улюкаева, но потерял все свое влияние за пределами «Роснефти».

На фоне всего этого начали поступать новости об облавах в Чечне и даже уничтожении «нелояльных». Правда, Чечня — это и так концлагерь, поэтому все то, что мы слышим и видим, укладывается в несколько гипотез:

Кадыров остерегается мести Путина и поэтому имитирует бурную деятельность. В логике войны единственный признак преданности — передача своих людей на смерть. А значит, какую-то часть чеченцев он может отправить на войну. Но точно не 84 тысячи, а намного меньше;

у Кадырова обостряется паранойя, особенно в контексте того, что он так или иначе, но запустил процесс транзита власти.

Вывод простой: нам, как минимум пока, точно не стоит переживать по этому поводу.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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