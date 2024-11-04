Лукашенко решил сделать из подсанкционного Головатого посла 5 4.11.2024, 14:58

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Иван Головатый

Примет ли кто-то токсичного «дипломата»?

Теперь уже бывшего гендиректора ОАО «Беларуськалий» Ивана Головатого могут отправить работать послом в одну из стран Содружества Независимых Государств. Такое предложение озвучил 4 ноября Александр Лукашенко.

Отметим, что Головатый находится под санкциями ЕС.

Cам Головатый, «Беларуськалий» и БКК были включены в шестой санкционный пакет ЕС в июне 2022 года. В декабре 2023 года суд ЕС принял решение отклонить иск частично принадлежащего «Беларуськалию» терминала навалочных грузов в литовской Клайпеде (Biriu kroviniu terminalas, BKT) против Совета ЕС.

24 февраля 2023 года Совет ЕС обновил и продлил санкции в отношении Беларуси, которыми запрещалось перемещение по территории ЕС калийных удобрений из Беларуси. BKT решил оспаривать санкции в суде.

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