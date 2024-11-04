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Уверенная победа

  • Петр Олещук
  • 4.11.2024, 15:10
  • 5,204
Уверенная победа
Петр Олещук

Но расслабляться рано.

Во втором туре президентских выборов в Молдове действующий президент Майя Санду победила своего конкурента Александра Стояногло. И первое, что показали эти выборы - каким важным электоральным фактором для Молдовы являются граждане страны, проживающие в Европейском союзе. По большому счету, именно они определили судьбу президентства Санду. Ведь до того, как начали поступать результаты голосования с зарубежных избирательных участков, она не побеждала.

10% разрыва между кандидатами - заметный и существенный результат. И это - уверенная победа, а не какая-то небольшая, в пределах статистической погрешности. Но, очевидно, проевропейским политикам Молдовы рано очень сильно расслабляться. Ведь весной страну ждут еще парламентские выборы.

Во время парламентской гонки, конечно, фактор граждан Молдовы, голосующих из-за рубежа, сохранит свою актуальность. И они, очевидно, будут очень сильно поддерживать любые проевропейские векторы - для них это важный вопрос.

В то же время многое будет зависеть от того, насколько россияне будут включены в процесс.

Во время президентской кампании можно было наблюдать мощное российское влияние. Поэтому можно предположить, что для пророссийских сил, возможно, даже проще будет взять большинство в парламенте, чем должность президента. Ведь на парламентской кампании можно просто диверсифицировать поддержку через различные политические партии. Часть из них могут вообще не декларировать какой-то особой пророссийскости, лишь обратиться к евроскептической повестке дня...

Также не стоит исключать, что россияне будут обыгрывать старую сепаратистскую карту. То есть, уже на президентских выборах в Молдове мы увидели, что самая большая пророссийская поддержка - в Гагаузии. Поэтому можно ожидать, что в этом регионе во время парламентской кампании начнут озвучивать декларации об отказе вступления в Европейский Союз, или что-то подобное. На фоне этого можно предположить, что будут происходить и какие-то столкновения, беспорядки и тому подобное.

Кроме того, вполне вероятна ситуация, что россияне смогут мобилизовать на парламентские выборы в Молдове еще большие финансовые ресурсы.

Тогда процесс будет один. Если же у россиян будут другие проблемы, более актуальные, чем выборы в Молдове, то результат для Кишинева может быть другой.

Сейчас молдавским политикам стоит сосредоточиться на борьбе с политической коррупцией (ведь деньги на подкуп избирателей из РФ в Молдову поступали свободно). И, думаю, до весны хотя бы какие-то шаги, чтобы сохранить проевропейский вектор развития страны, должны быть сделаны.

Также многое будет зависеть от позиции Европейского Союза, и частично Украины. Мы сейчас имеем довольно ограниченный объем возможностей, однако можем показать успешную борьбу с российским империализмом. Ведь россияне в Молдове активно используют тему: «смотрите, если пойдете в Европейский Союз, все равно на вас нападет Россия, и вас ничего хорошего не ждет». Кстати, такую же историю пророссийские силы продвигают и в Грузии. Да и вообще россияне везде, где смогут, будут это использовать. Так что многое в контексте европейского выбора будет зависеть от того, насколько успешно Украина может противостоять российской агрессии.

Петр Олещук, unian.net

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