закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве предложили запретить службу в армии лицам с гражданством Беларуси

4
  • 4.11.2024, 15:13
  • 1,726
В Литве предложили запретить службу в армии лицам с гражданством Беларуси

И РФ.

В Литве зарегистрированы поправки к закону о военной службе. Они предполагают, что лица, имеющие гражданство стран, выезд в которые запрещен правительством, не будут допускаться к профессиональной военной службе, к службе в Добровольческих силах ВС, а также к другим формам добровольной и обязательной военной службы. Об этом сообщает LRT.

К таким странам сейчас относятся Россия, Беларусь и Китай. Поправки подготовлены министром обороны Лауринасом Кащюнасом вместе с комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне.

Они также предполагают, что литовские граждане, получившие гражданство указанных стран, будут уволены со службы.

Поправки еще предстоит рассмотреть в Сейме.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский