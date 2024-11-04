В Литве предложили запретить службу в армии лицам с гражданством Беларуси 4 4.11.2024, 15:13

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И РФ.

В Литве зарегистрированы поправки к закону о военной службе. Они предполагают, что лица, имеющие гражданство стран, выезд в которые запрещен правительством, не будут допускаться к профессиональной военной службе, к службе в Добровольческих силах ВС, а также к другим формам добровольной и обязательной военной службы. Об этом сообщает LRT.

К таким странам сейчас относятся Россия, Беларусь и Китай. Поправки подготовлены министром обороны Лауринасом Кащюнасом вместе с комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне.

Они также предполагают, что литовские граждане, получившие гражданство указанных стран, будут уволены со службы.

Поправки еще предстоит рассмотреть в Сейме.

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