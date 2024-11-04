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Беларусь захватывают медведи

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  • 4.11.2024, 15:20
  • 3,890
Беларусь захватывают медведи
Иллюстрационное фото

Все чаще их видят в центральной части страны.

В Министерстве лесного хозяйства высказались о перспективах начала охоты на медведей в Беларуси, сообщает пресс-центр Дома прессы.

В частности, начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез сообщил, что в Беларуси растет численность медведей. При этом в последние годы хищника даже внесли в статистическую отчетность министерства. До этого сбор данных о численности медведей не был системным, но уже два года в Беларуси учитывают численность популяции этого хищного вида.

- Численность популяции растет, основная часть сосредоточена на севере страны, но активно продвигается к центральной части. Уже есть сведения о том, что вид встречается и в южной части Беларуси, - уточнил специалист.

По словам Козореза, из-за увеличения количества медведей в Беларуси Минлесхозом ставится вопрос о рациональном использовании данного ресурса. И указал также, что рост численности этого вида связан и с деятельностью белорусских охотхозяйств, в том числе охраной угодий, улучшением кормовых условий для хищника.

При этом он уточнил, что вопрос о вынесении медведя из Красной книги все же не находится в компетенции Минлесхоза.

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