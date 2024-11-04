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«Никакие указания Путина не сработали»

  • 4.11.2024, 15:27
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«Никакие указания Путина не сработали»

Ситуация в Курской области остается непредсказуемой.

В Курской области украинские войска применяют маневренную тактику ведения боевых действий. Там, где враг пытается продвинуться, считая, что уже имеет преимущество, мы маневрируем, проводим контрудар, отвоевываем ряд позиций и создаем огневой вал серых зон, соответственно враг не может войти на ту или иную территорию.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире YouTube-канала «ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ».

Во время боевых задач ВСУ активно используют БПЛА, HIMARS, М270, ликвидируя личный состав армии РФ, а также используют водяные преграды, в первую очередь реку Сейм, соответственно формируются мощные логистические пути и укрепрайоны.

«Врагу будет непросто, – спрогнозировал аналитик. – Напомню, Путин приказал к 1 октября оттеснить наши войска из Курщины. Но видите, в этой ситуации никакие указания Путина не сработали, поэтому северокорейские войска (до 3000 солдат) в первую очередь бросают на Курщину, чтобы усилить российскую группировку и не снимать дополнительные силы с Покровского, Кураховского и других направлений, где они продолжат наступать».

Также Маломуж подчеркнул, что Украина должна практиковать операции, аналогичные Курской, и в других областях РФ, в частности, в Брянской и Белгородской областях. Самое главное – это соблюдать эффект неожиданности. Но, к сожалению, пока у нас недостаточно сил и средств для реализации подобных планов.

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