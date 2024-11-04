«Копили 10 лет, а потеряли за день» 12 4.11.2024, 15:36

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Жительница Бобруйска отдала мошенникам все деньги семьи.

Белоруска отдала мошенникам все сбережения, которые ее семья копила 10 лет. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Так, 52-летней жительнице Бобруйска, утром 28 октября в мессенджере позвонил будто бы сотрудник сотовой связи, сообщивший о якобы замене тарифных планов, предлагая сделать это онлайн. Женщина не согласилась менять тарифный план, но через два часа ей снова позвонили. Теперь звонок был якобы из Департамента финансовых расследований Минска.

Лжесотрудник назвал свою фамилию и должность, а после уточнил у собеседницы, задекларировала ли она свои сбережения, так как незадекларированные деньги могут уже в ближайшее время изъять правоохранители. Белоруске сотрудник сказал передать деньги представителю департамента для последующего оформления, обещая, что в течение трех часов всю сумму ей вернут с видеоподтверждением и договором.

Бобруйчанка упаковала все наличные деньги, которые были дома, и передала около 92 тысяч белорусских рублей подъехавшему к дому на иномарке лжесотруднику. Но мошенники на этом не остановились, уже на следующее утро они позвонили, и убедили белоруску пойти в банк за кредитом в 10 тысяч белрублей.

Однако сотрудница банка во время беседы заподозрила неладное и расспросила обо всем женщину. Узнав о мошенничестве, сотрудница финучреждения передала информацию службе безопасности банка и в милицию.

Так, бобруйчанка не взяла кредит для мошенников, но все же за один день семья лишилась накоплений, которые собирали более 10 лет.

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