«Космический дизайн и миниатюрные размеры»: в Гродно засняли очень необычный электрокар 2 4.11.2024, 16:10

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По факту такую технику даже автомобилем сложно назвать.

Видео с необычной машинкой на парковке у одного из гипермаркетов в Гродно в своем аккаунте в TikTok выложила жительница города Анжелика. Ее внимание привлек и космический дизайн аппарата, и его миниатюрные размеры, пишет Newgrodno.

«Я должна была показать вам такую ляльку», — восхищенно говорит автор видео. На заднем плане кто-то подчеркивает, что это, должно быть, электрокар.

Так и есть. Это Renault Twizy. По техпаспорту она даже не легковушка, а так называемый квадрицикл. Для управления ей в нашей стране нужны права категории «В». А вот в Европе на такой машинке можно кататься, например, с мотоциклетными правами.

Действительно, ездит машинка на электротяге. Заряжается от сети. Предназначена в основном для города. Запас хода не большой, максимальная скорость – около 80 км/ч.

Автор видео говорит, что машинка одноместная. На самом деле, сразу за водительским сиденьем установлено еще одно кресло, но с комфортом взрослому человеку разместиться там будет сложно.

Сколько такая стоит? Актуальных объявлений о продаже в Беларуси журналисты не нашли. А вот России похожий автомобильчик продают за 750 000 российских рублей. Это около 7,5 тыс. долларов. Из опций, к слову, внутри есть только обогрев лобового стекла и подушка безопасности.

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