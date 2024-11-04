Потери россиян в войне перешагнули очередную психологическую отметку 4.11.2024, 16:19

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Инфографика.

С начала полномасштабной войны против Украины Российская Федерация потеряла уже более 700 000 своих военных. Эти данные были предоставлены Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

По состоянию на утро 4 ноября, общая численность потерь России в живой силе составляет примерно 700 390 человек, включая как погибших, так и раненых. В течение последних суток украинские воины уничтожили 1300 оккупантов

Также армия РФ потеряла десятки тысяч единиц оружия и техники:

— боевых бронированных машин – 18 538 (+15);

— артиллерийских систем – 20 121 (+35);

— РСЗО – 1245 (+1);

— средств ПВО – 994 (+0);

— самолетов – 369 (+0);

— вертолетов – 329 (+0);

— БпЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93);

— крылатых ракет – 2629 (+0);

— кораблей / катеров ‒ 28 (+0);

— подводных лодок – 1 (+0);

— автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77);

— спецтехники ‒ 3587 (+3).

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