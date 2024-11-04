Потери россиян в войне перешагнули очередную психологическую отметку
- 4.11.2024, 16:19
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Инфографика.
С начала полномасштабной войны против Украины Российская Федерация потеряла уже более 700 000 своих военных. Эти данные были предоставлены Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.
По состоянию на утро 4 ноября, общая численность потерь России в живой силе составляет примерно 700 390 человек, включая как погибших, так и раненых. В течение последних суток украинские воины уничтожили 1300 оккупантов
Также армия РФ потеряла десятки тысяч единиц оружия и техники:
— боевых бронированных машин – 18 538 (+15);
— артиллерийских систем – 20 121 (+35);
— РСЗО – 1245 (+1);
— средств ПВО – 994 (+0);
— самолетов – 369 (+0);
— вертолетов – 329 (+0);
— БпЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93);
— крылатых ракет – 2629 (+0);
— кораблей / катеров ‒ 28 (+0);
— подводных лодок – 1 (+0);
— автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77);
— спецтехники ‒ 3587 (+3).